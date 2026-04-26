Eo biển Hormuz đóng cửa sẽ gây ra sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ. Ảnh: WANA

Các lý thuyết thị trường trở nên lỗi thời

Hãng tin WANA trích dẫn một phân tích gần đây của HFR, công ty nghiên cứu và phân tích đầu tư chuyên về lĩnh vực dầu khí cho biết nếu eo biển Hormuz không mở cửa trở lại sau tháng 4, việc dự báo giá chính xác sẽ trở nên bất khả thi. HFR cho rằng tình hình này là kết quả của một cú sốc nguồn cung mạnh gấp 4 lần so với bất kỳ sự gián đoạn nào trước đây.

Phân tích cho thấy các lý thuyết thị trường cơ bản không còn áp dụng được vì không có mức giá cố định nào cho sự thiếu hụt tuyệt đối. Báo cáo lưu ý khi thị trường cạn kiệt nhiên liệu, các cơ chế định giá truyền thống sẽ thất bại.

Thiếu hụt nguồn cung chưa từng có

Hãng Bloomberg đưa tin nền kinh tế toàn cầu đã ở trong tình trạng bấp bênh suốt một tháng qua. Sự sụt giảm nhu cầu bắt buộc, hiện tượng vốn được dự báo từ trước, đang lộ rõ khi "vùng đệm" của cuộc khủng hoảng dần cạn kiệt.

Khoảng cách nguồn cung đã đạt mức 1 tỷ thùng, mức thiếu hụt lớn đến mức không có kho dự trữ dầu chiến lược (SPR) nào có khả năng lấp đầy.

Sự sụt giảm nhu cầu bắt buộc

Hôm 25/1, tập đoàn tài chính khổng lồ JPMorgan của Mỹ báo cáo sự sụp đổ nhu cầu vượt xa cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009. Đáng chú ý, sự sụt giảm này không phải do giá cao, mà do sự thiếu hụt nguồn cung thực tế.

Hiện tượng được gọi là sự sụt giảm nhu cầu bắt buộc này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn mà người tiêu dùng đơn giản không thể tiếp cận được nhiên liệu họ cần, bất kể giá cả ra sao.