UAV Ukraine nhắm mục tiêu vào tàu chiến Nga. Ảnh: SBU

Theo báo Kyiv Post, lực lượng đặc nhiệm Alpha thuộc SBU đêm 25/4 đã dùng máy bay không người lái (UAV) tầm xa theo chỉ thị của Tổng thống để tấn công căn cứ hải quân Sevastopol của Nga và sân bay Belbek.

SBU xác nhận các tàu đổ bộ lớn là Yamal và Filchenkov, tàu trinh sát Ivan Khurs đã bị hư hại trong cuộc đột kích. Tại sân bay Belbek, cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã phá hủy một chiến đấu cơ MiG-31 và nhắm trúng đơn vị kỹ thuật và vận hành của cơ sở này.

Chiến dịch của Ukraine cũng nhắm mục tiêu một cách có hệ thống vào năng lực giám sát và phòng thủ khu vực của Nga. Các đơn vị SBU đã vô hiệu hóa một trạm radar, tấn công trung tâm huấn luyện Lukomka và một sở chỉ huy tình báo vô tuyến của lực lượng phòng không đối phương.

Ông Yevhenii Khmara, quyền chỉ huy SBU tuyên bố nhiệm vụ trên nhằm phá vỡ khả năng kiểm soát không phận và bảo vệ lực lượng của Nga. Cuộc tấn công trên biển và trên không này diễn ra sau một loạt các chiến dịch thành công của SBU vào đầu tuần này.

Hôm 21/4, các UAV của Ukraine đã tấn công nhà máy sản xuất dầu Samara ở Nga, gây hư hại 5 bể chứa dầu và làm gián đoạn quá trình sản xuất hỗn hợp dầu xuất khẩu Ural của Moscow. Trước đó, vào ngày 18/4, quân Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các tàu đổ bộ Yamal và Azov nhằm vô hiệu hóa khả năng hoạt động của Hạm đội Biển Đen Nga.