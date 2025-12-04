Xã Hoằng Châu (Thanh Hóa) được thành lập từ 4 xã: Hoằng Thắng, Hoằng Phong, Hoằng Lưu và Hoằng Châu. Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Hoằng Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy nội lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của 3 thôn: Phú Quang, Tiến Thắng, Đình Sen.

Một góc thôn Phú Quang, xã Hoằng Châu.

Công tác chuẩn bị cho thẩm định các thôn nông thôn mới kiểu mẫu đang được triển khai hết sức khẩn trương, đảm bảo đúng tiến độ.

Chi bộ và Ban công tác Mặt trận các thôn Phú Quang, Tiến Thắng, Đình Sen đã tích cực vận động nhân dân ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên mini, nhà văn hoá thôn, quét vôi ve tường rào, vẽ tranh tường, khơi thông cống rãnh, cắm cờ tạo nên không khí rộn ràng, náo nức.

Đặc biệt tại thôn Đình Sen, chi bộ và Ban mặt trận thôn đã vận động nhân dân hiến đất, phá dỡ tường rào, cổng ngõ. Chỉ trong 7 ngày từ 26/11 đến 3/12 đã thảm nhựa xong 2,4km đường liên thôn, nâng tỉ lệ thảm nhựa đường trong thôn lên 100%.

Đến chiều ngày 3/12, qua kiểm tra của Đoàn công tác của xã gồm: Lãnh đạo HĐND, lãnh đạo và chuyên viên phòng Kinh Tế, VH - XH xã, cơ bản các thôn: Phú Quang, Tiến Thắng, Đình Sen đã hoàn thành tất cả các tiêu chí trong xây dựng thôn kiểu mẫu, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón đoàn thẩm định của xã về thẩm định thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Sau sáp nhập, xã Hoằng Châu đứng trước yêu cầu vừa ổn định tổ chức bộ máy, vừa đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trên cơ sở diện tích và dân số mở rộng, xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là quy hoạch lại không gian phát triển, tạo sự đồng bộ giữa hạ tầng, sản xuất và đời sống dân cư.

Các thôn trên địa bàn được lựa chọn xây dựng mô hình “thôn kiểu mẫu”, tập trung vào hoàn thiện cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp, nâng cao tiêu chí môi trường và văn hóa. Nhiều tuyến đường hoa, đường điện chiếu sáng được người dân chung tay triển khai; khu dân cư được chỉnh trang, xây dựng nhà văn hóa đạt chuẩn...

Trong sản xuất, Hoằng Châu đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ, khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế mới phù hợp điều kiện địa phương.

Cùng với đó, công tác chuyển đổi số ở cấp thôn, xóm được đẩy mạnh: cập nhật dữ liệu dân cư, số hóa hồ sơ, triển khai các nền tảng tuyên truyền trực tuyến để nâng cao chất lượng phục vụ người dân.