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Chiều 25/9, tuyển Việt Nam có buổi tập "tổng duyệt" trước trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026, gặp Philippines.
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Thông tin đáng chú ý nhất ở buổi tập này là sự trở lại của Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Đức.
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Sau khoảng 1 tháng chấn thương, cầu thủ CLB Ninh Bình đã có thể tập bình thường với bóng.
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Hoàng Đức khẳng định sức khỏe của mình tiến triển rất nhanh.
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Số 14 bình phục chấn thương, tuy nhiên nhiều khả năng HLV Kim Sang Sik vẫn chưa dùng anh ở trận mở màn, mà "để dành" cho trận gặp Thái Lan ngày 29/9.
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Sự trở lại của Hoàng Đức giúp tuyển Việt Nam giải được bài toán khu trung tuyến.
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Tuyển Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Philippines.
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Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc, Hai Long... đều nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Kim Sang Sik.
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Trận tuyển Việt Nam vs Philippines diễn ra vào lúc 19h30 ngày 26/3 trên SVĐ Si Jalak Harupat, Bandung, Indonesia.

Ảnh: V.A

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