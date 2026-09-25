Hoàng Đức báo tin cực vui trước FIFA ASEAN Cup 2026
Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức trở lại tập luyện sau chấn thương, sẵn sàng cùng tuyển Việt Nam chinh phục ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.
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HLV Hoàng Văn Phúc khen ngợi tuyển nữ Việt Nam thi đấu tự tin và khả năng triển khai đấu pháp trước đối thủ mạnh Trung Quốc ở tứ kết Asiad 2026.
Đội tuyển Malaysia khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 khá thuận lợi, khi giành chiến thắng 3-0 trước Bangladesh vào chiều 25/9 trên sân Gelora Bung Karno.
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc - Tiền đạo cao 1,93m Lee Young Jun thắng Lý Đức trong pha tranh chấp rồi đánh đầu cận thành khiến Cao Văn Bình không kịp phản xạ.