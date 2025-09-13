CLB Gia Định sau khi đổi tên thành Xuân Thiện Phú Thọ đã có màn ra mắt không mấy suôn sẻ khi chạm trán đối thủ rất mạnh là Ninh Bình FC ở vòng loại Cúp Quốc gia.

Trận đấu trên sân Việt Trì nhanh chóng diễn ra theo thế trận một chiều. Ngay từ phút thứ 3 đến phút thứ 8, tiền đạo Lê Hải Đức tỏa sáng với cú đúp đánh đầu dũng mãnh, đưa Ninh Bình dẫn trước 2-0. Đáng chú ý, anh không ăn mừng bởi từng gắn bó với đội bóng đất Tổ.

Geovane ăn mừng cùng đội trưởng Hoàng Đức - Ảnh: Ninh Bình

Tuy vậy, sự chủ quan của hàng thủ Ninh Bình đã tạo cơ hội cho Xuân Thiện Phú Thọ. Phút 20, Trọng Bảo đi bóng solo qua nhiều cầu thủ rồi ghi bàn rút ngắn 1-2, thắp lên hy vọng cho đội chủ nhà. Bước sang hiệp 2, chính Trọng Bảo tiếp tục tỏa sáng với cú đúp, quân bình tỷ số 2-2.

Dù vậy, kinh nghiệm và đẳng cấp của Ninh Bình đã lên tiếng đúng lúc. Geovane và Hoàng Đức lần lượt lập công bằng cú sút đẹp mắt, giúp đội khách giành thắng lợi chung cuộc 4-2.

Với kết quả này, Ninh Bình đi tiếp, còn Xuân Thiện Phú Thọ nhận thất bại ngay trong trận đấu chính thức đầu tiên dưới tên mới.