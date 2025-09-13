Trực tiếp bóng đá CAHN vs Hải Phòng: Rực lửa Hàng Đẫy Trực tiếp bóng đá CAHN vs Hải Phòng, thuộc khuôn khổ đá sớm vòng 6 LPBank V-League 2025/26, sân Hàng Đẫy, 19h15 hôm nay (13/9).

Trận đấu giữa Thanh Hóa và HAGL tại vòng loại Cúp Quốc gia đã diễn ra căng thẳng nhưng thiếu tính sáng tạo. Hiệp một, cả hai đội chơi giằng co, pressing quyết liệt nhưng không tạo được nhiều cơ hội rõ ràng, kết thúc 0-0.

Gia Bảo ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho HAGL - Ảnh: Đức Cương

Sang hiệp hai, bước ngoặt đến ở phút 60 khi thần đồng Gia Bảo khống chế bóng khéo léo rồi dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho HAGL. Thanh Hóa dồn lên tìm bàn gỡ, trong đó cú đánh đầu của Mbodj ở phút 71 đưa bóng dội xà ngang, nhưng may mắn không mỉm cười.

Dù HLV Choi Won Kwon tung Rimario vào sân, hàng công Thanh Hóa vẫn bế tắc. Phút 88, Cao Hoàng Minh tung cú sút xa trái phá, ấn định chiến thắng 2-0 cho HAGL. Kết quả này khiến Thanh Hóa bị loại sớm, còn HAGL giành quyền đi tiếp với màn trình diễn ấn tượng.



Ghi bàn:

HAGL: Gia Bảo (61'), Hoàng Minh (88')

Đội hình xuất phát Thanh Hóa vs HAGL

Thanh Hóa: Xuân Hoàng (67), Văn Lợi (15), Ngọc Hải (3), Mamadou (13), Bá Tiến (7), Minh Đoàn (6), Thái Sơn (12), Abdurakhmanov (77), Văn Thuận (47), Nguyên Hoàng (9), Ngọc Mỹ (24).

HAGL: Trung Kiên (25), Quang Kiệt (5), Jairo Filho (33), Văn Triệu (15), Du Học (66), Thanh Nhân (7), Đình Lâm (11), Marciel (10), Vĩnh Nguyên (23), Ryan Ha (77), Gabriel (9).