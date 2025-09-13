Trận đấu giữa Thanh Hóa và HAGL tại vòng loại Cúp Quốc gia đã diễn ra căng thẳng nhưng thiếu tính sáng tạo. Hiệp một, cả hai đội chơi giằng co, pressing quyết liệt nhưng không tạo được nhiều cơ hội rõ ràng, kết thúc 0-0.
Sang hiệp hai, bước ngoặt đến ở phút 60 khi thần đồng Gia Bảo khống chế bóng khéo léo rồi dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho HAGL. Thanh Hóa dồn lên tìm bàn gỡ, trong đó cú đánh đầu của Mbodj ở phút 71 đưa bóng dội xà ngang, nhưng may mắn không mỉm cười.
Dù HLV Choi Won Kwon tung Rimario vào sân, hàng công Thanh Hóa vẫn bế tắc. Phút 88, Cao Hoàng Minh tung cú sút xa trái phá, ấn định chiến thắng 2-0 cho HAGL. Kết quả này khiến Thanh Hóa bị loại sớm, còn HAGL giành quyền đi tiếp với màn trình diễn ấn tượng.
Ghi bàn:
HAGL: Gia Bảo (61'), Hoàng Minh (88')
Đội hình xuất phát Thanh Hóa vs HAGL
Thanh Hóa: Xuân Hoàng (67), Văn Lợi (15), Ngọc Hải (3), Mamadou (13), Bá Tiến (7), Minh Đoàn (6), Thái Sơn (12), Abdurakhmanov (77), Văn Thuận (47), Nguyên Hoàng (9), Ngọc Mỹ (24).
HAGL: Trung Kiên (25), Quang Kiệt (5), Jairo Filho (33), Văn Triệu (15), Du Học (66), Thanh Nhân (7), Đình Lâm (11), Marciel (10), Vĩnh Nguyên (23), Ryan Ha (77), Gabriel (9).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho CAHN ngay trên sân Thanh Hóa.
88'
Hoàng Minh đặt dấu chấm hết cho Thanh Hóa
Sau pha tấn công bên cánh phải, cơ hội đến với Hoàng Minh trước vòng cấm địa, anh tung cú dứt điểm căng và bóng chìm đánh bại Xuân Hoàng lần thứ hai.
76'
Các cầu thủ chủ nhà Thanh Hóa nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội gỡ hòa nhưng chưa thành công.
61'
Gia Bảo mở tỷ số cho HAGL
Nhận bóng từ chân đồng đội, tài năng trẻ Trần Gia Bảo tung cú sút căng đưa bóng đi tầm thấp đánh bại thủ môn Xuân Hoàng.
52'
Một cầu thủ Thanh Hóa đánh đầu vượt qua tầm với của thủ môn Trung Kiên nhưng bóng tìm đến xà ngang khung thành HAGL.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng.
44'
Vẫn là thủ thành Trung Kiên là người chiến thắng từ pha dứt điểm của Ngọc Mỹ - người đồng đội ở U23 Việt Nam.
41'
Thêm một lần nữa Nguyên Hoàng có cơ hội ngon ăn trong vòng cấm HAGL, nhưng cầu thủ của Thanh Hóa vẫn không đánh bại được thủ môn U23 Việt Nam - Trần Trung Kiên trong pha đối mặt.
36'
Trung Kiên cứu thua khó tin
Văn Thuận đột phá bên cánh phải rồi căng ngang vừa tầm chân Nguyên Hoàng dứt điểm một chạm trong vòng 5m50 nhưng thủ môn Trung Kiên cản phá khó tin.
32'
Các cầu thủ Thanh Hóa nỗ lực đáp trả nhưng đội chủ nhà cũng chưa tạo được pha dứt điểm nào đáng kể về phía khung thành của Trung Kiên.
21'
Marciel bứt tốc rồi xộc thẳng vòng cấm Thanh Hóa, tiếc cho HAGL khi cú dứt điểm ở góc hẹp không đánh bại được thủ môn Xuân Hoàng. Đình Lâm sau đó kết thúc bị một cầu thủ chủ nhà phá bóng ngay trước vạch vôi.
18'
Hai đội có dấu hiệu tăng tốc sau quãng thời gian làm "nóng máy", tuy nhiên vẫn chưa có cơ hội thật sự ngon ăn nào được tạo ra về phía khung thành của nhau.
11'
Sau ít phút đầu chơi có phần lép vế, các cầu thủ HAGL bắt đầu có những pha lên bóng nhưng chưa gây ra nguy hiểm cho khung thành của Thanh Hóa.
5'
Sẵn lợi thế sân nhà, các cầu thủ Thanh Hóa chủ động chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc.
18h02
Trọng tài chính Nguyễn Ngọc Tùng thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Thanh Hóa đang trải qua giai đoạn khó khăn bậc nhất lịch sử khi chỉ có 1 điểm sau 3 vòng đầu V.League 2025/26 và tạm đứng cuối bảng. Những thất bại liên tiếp khiến tinh thần toàn đội bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt sau biến cố khi Chủ tịch CLB, ông Cao Tiến Đoan, bị bắt giữ vì vi phạm quy định kế toán.
Dù vậy, nhà tài trợ Đông Á vẫn khẳng định tiếp tục đồng hành, giúp đội bóng xứ Thanh ổn định trở lại. Trước mắt, Thanh Hóa sẽ chạm trán HAGL ở vòng loại Cúp QG 2025/26, trong bối cảnh cả hai đội cùng có 1 điểm tại V.League và được xem như “người cùng khổ”.
Đây sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Choi Won Kwon tìm lại hy vọng bằng một chiến thắng, trong khi HAGL nhiều khả năng ưu tiên V.League, có thể sử dụng đội hình trẻ nhằm giữ sức cho các trụ cột ở đấu trường quốc nội.
Thông tin lực lượng
Thanh Hóa không có sự phục vụ của tiền vệ Doãn Ngọc Tân vì chấn thương. HAGL nhiều khả năng sẽ sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị.