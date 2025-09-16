Tờ Telegraph ngày 16/9 đưa tin, Hoàng gia Anh đang nhanh chóng hoàn tất mọi công đoạn chuẩn bị cho chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump.

"Chính phủ Anh đã chuẩn bị những nghi thức đón tiếp quy mô lớn, với sự tham gia của khoảng 1.300 người, gồm cả quân nhân và các nhạc công", tờ báo Anh cho biết.

Truyền thông địa phương tiết lộ, ông Trump và bà Melania sẽ tới Anh vào cuối ngày 16/9 và sẽ ở tại lâu đài Windsor trong 2 ngày làm việc tiếp theo.

Vua Charles III (trái) và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: BBC

Một trong những sự kiến đáng chú ý là việc Tổng thống Trump sẽ tham quan khu điền trang Windsor trên cỗ xe ngựa của Vua Charles III. Để đảm bảo an ninh, đơn vị kỵ binh Hoàng gia Anh sẽ hộ tống đoàn xe ngựa, trong khi quân đội Anh được triển khai dọc theo tuyến đường di chuyển.

Vào chiều ngày 17/9, quân đội Anh sẽ tổ chức nghi lễ chào đón đặc biệt, với sự tham gia của các tiêm kích F-35. Tới ngày 18/9, bà Melania sẽ cùng Hoàng hậu Camilla đi thăm các công trình ở lâu đài Windsor, sau đó cùng Vương phi xứ Wales Catherine tham gia các hoạt động liên quan tới trẻ em.

Tại lâu đài Windsor, các nhân viên đã dọn dẹp một cách cẩn thận, đồng thời chuẩn bị những đồ trang trí bằng bạc lâu năm và một ban nhạc để phục vụ vợ chống Tổng thống Mỹ. Tiệc chiêu đãi ông Trump sẽ được tổ chức tại chiếc bàn Waterloo dài 50m, có sức chứa 160 khách.

"Chuyến thăm của ông Trump có những 'đặc quyền hiếm có' mà Hoàng gia Anh chưa từng dành cho các nguyên thủ khác", một quan chức Anh nói với Telegraph.