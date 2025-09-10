Theo RT, hãng tin Financial Times và đài CNBC ngày 9/9 đã tiết lộ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục EU áp thuế nhập khẩu lên tới 100% với hàng hóa của Trung Quốc và Ấn Độ, qua đó gây sức ép khiến hai quốc gia này ngừng mua dầu mỏ Nga.

"Washington đã sẵn sàng, nhưng chúng tôi chỉ có thể hành động nếu EU tiên phong. Tổng thống Trump tin, cách tiếp cận rõ ràng nhất là hãy áp thuế mạnh với các quốc gia mua dầu mỏ Nga. Trên thực tế, không còn quá nhiều quốc gia Moscow có thể lựa chọn để xuất khẩu dầu mỏ", một quan chức Mỹ cho biết.

Một quan chức khác của Mỹ nhấn mạnh, chính quyền Tổng thống Trump sẵn sàng "noi gương" bất kỳ biện pháp thuế nào EU áp lên Trung Quốc và Ấn Độ, động thái có thể dẫn tới việc Washington tiếp tục tăng thuế với hai quốc gia này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Theo giới quan sát, châu Âu đang thảo luận về khả năng áp đặt các biện pháp cấm vận thứ cấp đối với Trung Quốc và Ấn Độ vì mua dầu khí của Nga, nhưng cũng có nhiều nước cảm thấy lo ngại nếu quan hệ thương mại giữa EU với hai đối tác quan trọng trở nên xấu đi.

Động thái của ông Trump được đưa ra giữa bối cảnh nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình của Mỹ đang không đạt hiệu quả, trong khi các cuộc không kích của Nga nhằm vào Ukraine vẫn tiếp tục.

Cách đây không lâu, Mỹ đã áp mức thuế trừng phạt 25% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, nâng tổng mức thuế nhập khẩu đối với quốc gia Nam Á này lên tới 50% vì New Delhi gia tăng mua dầu mỏ từ Nga. Tuy vậy, Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu mỏ Nga nhiều nhất, cho đến nay vẫn tránh được các mức thuế quan thứ cấp từ Mỹ. Vào đầu tháng 8, Bắc Kinh đạt được thỏa thuận hạ mức thuế áp lên hàng hóa Trung Quốc xuống còn 30%.