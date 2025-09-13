Trong thông cáo trên mạng xã hội Truth Social hôm 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các quốc gia thành viên trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hãy ngừng mua dầu từ Nga và khi đó ông đồng thời sẽ thực hiện việc áp đòn trừng phạt lên Moscow.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

“Tôi sẵn sàng áp các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ lên Nga khi tất cả quốc gia thành viên khối NATO đã đồng ý và bắt đầu làm điều tương tự, cũng như khi tất cả thành viên NATO ngừng mua dầu từ Nga. Như mọi người thấy, cam kết của khối NATO đối với chiến thắng chưa đạt 100% và việc mua dầu Nga của một số quốc gia thành viên thật gây sốc. Điều đó làm suy yếu đáng kể vị thế đàm phán và quyền mặc cả của các thành viên NATO đối với Nga…”, một đoạn trong thông cáo của nhà lãnh đạo Mỹ viết.

Theo ông chủ Nhà Trắng, nếu khối NATO làm theo điều ông nói “thì cuộc xung đột ở Ukraine sẽ sớm kết thúc và có thể cứu được mạng sống của nhiều người. Nếu không, mọi người chỉ làm tốn thời gian của ông cùng thời gian, sức lực và tiền bạc của nước Mỹ”.

Tuyên bố trên được Tổng thống Mỹ Trump đưa ra trong bối cảnh bản thân ông trước đó khẳng định sự kiên nhẫn dành cho nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin “sắp cạn kiệt và đang cạn kiệt rất nhanh”.