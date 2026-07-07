“Đây là giải đấu rất quan trọng và toàn đội đang nỗ lực tập luyện mỗi ngày để có sự chuẩn bị tốt nhất. Đội tuyển có rất nhiều cầu thủ giỏi. Dù mọi người đến từ các CLB khác nhau nhưng khi lên đội luôn hỗ trợ nhau. Ban huấn luyện cũng giúp đỡ rất nhiều để tất cả cùng tiến bộ. Điều quan trọng nhất là tuyển Việt Nam cùng hướng tới mục tiêu thi đấu tốt và cố gắng bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup", Hoàng Hên nói.

Hoàng Hên tự hào khi khoác áo tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Hoàng Hên cho biết việc từng là đồng đội của nhiều tuyển thủ giúp anh nhanh chóng hòa nhập với môi trường đội tuyển: “Tôi thi đấu cùng nhiều đồng đội trước đây như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Xuân Son hay các cầu thủ của Hà Nội FC. Điều đó giúp tôi dễ hòa nhập hơn và cảm thấy rất vui khi được sát cánh cùng mọi người.

Được thi đấu cho tuyển Việt Nam là niềm tự hào rất lớn đối với tôi. Tôi luôn cố gắng thi đấu thật tốt để đóng góp cho đội tuyển. Tôi hy vọng cùng toàn đội giành chức vô địch ASEAN Cup 2026".

Chiều 7/7, tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Incheon (Hàn Quốc), hướng tới trận đấu tập thứ hai gặp Yongin FC (K-League 2), chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho cuộc thử sức với Yongin FC. Ảnh: VFF

Buổi tập kéo dài hơn một giờ đồng hồ với trọng tâm là các bài tập tổ chức tấn công và chuyển đổi trạng thái. Cường độ tập luyện tiếp tục được duy trì ở mức cao, đồng thời các chỉ số chuyên môn thu thập từ hệ thống GPS cho thấy nhiều tín hiệu tích cực về nền tảng thể lực và khả năng vận động của các tuyển thủ sau gần một tuần tập huấn tại Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam bước vào trận đấu tập thứ hai gặp Yongin FC vào ngày 8/7. Đây được đánh giá là bài kiểm tra có chất lượng chuyên môn cao hơn so với trận đấu đầu tiên, giúp HLV Kim Sang Sik tiếp tục đánh giá lực lượng và từng bước hoàn thiện các phương án chiến thuật, nhân sự trước khi bước vào giải đấu khu vực.