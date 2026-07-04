Chiều 4/7, tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Incheon (Hàn Quốc), rà soát những bước chuẩn bị cho trận đấu tập đầu tiên gặp Siheung FC (K-League 3), diễn ra vào ngày 5/7. Đây là buổi tập mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình kiểm tra lực lượng và lựa chọn đội hình cho trận đấu "mở màn" của đội tuyển trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Sau phần khởi động, HLV Kim Sang Sik chia đội hình thành hai nhóm để thi đấu đối kháng trên toàn mặt sân. Khác với những buổi tập trước, nhà cầm quân người Hàn Quốc chủ yếu đứng ngoài quan sát, theo dõi khả năng phối hợp, tổ chức lối chơi cũng như màn thể hiện của từng cầu thủ, thay vì thường xuyên đưa ra chỉ đạo trực tiếp. Đây được xem là cơ sở quan trọng để Ban huấn luyện đánh giá phong độ và đưa ra những lựa chọn về nhân sự cho trận đấu tập đầu tiên.

HLV Kim Sang Sik đánh giá cao sự nỗ lực của các cầu thủ. Ảnh: VFF

Trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được tập huấn cùng tuyển Việt Nam nên rất vui và cũng khá bất ngờ. Đây là cơ hội rất lớn để tôi học hỏi, nhìn nhận lại bản thân và hướng tới tương lai.

Qua từng buổi tập và thi đấu đối kháng, tôi luôn cố gắng quan sát, học hỏi từ các anh ở cùng vị trí để tích lũy thêm kinh nghiệm và trưởng thành hơn”.

Quang Kiệt cùng các đồng đội ở tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên tại Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Sở hữu chiều cao 1m96, cao nhất trong số các tuyển thủ hiện tại, Quang Kiệt cho biết anh luôn nỗ lực phát huy lợi thế của mình ở các tình huống tranh chấp và bóng bổng, cố gắng tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình. Cầu thủ CLB HAGL cũng rất háo hức trước cuộc đọ sức với đại diện của K-League 3.

Đánh giá về sự cạnh tranh trong đội tuyển, Quang Kiệt cho rằng đây là động lực để tất cả các cầu thủ nỗ lực nhiều hơn: “Ai cũng mong muốn được góp mặt trong danh sách thi đấu và cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Vì vậy, tất cả đều đang cố gắng hết sức mình trong từng buổi tập”.