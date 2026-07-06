Chiều 6/7, tuyển Việt Nam trở lại sân tập tại Incheon (Hàn Quốc), tiếp tục "luyện công" chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Sau chiến thắng 6-0 trước Siheung FC ở trận đấu tập đầu tiên trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc, Ban huấn luyện điều chỉnh giáo án theo hướng hồi phục và duy trì nền tảng thể lực cho các cầu thủ.

Trong buổi tập, các cầu thủ chủ yếu thực hiện các bài tập phối hợp trong phạm vi hẹp nhằm duy trì cảm giác bóng và khả năng phối hợp nhóm. Dù giáo án mang tính hồi phục, cường độ vận động vẫn được duy trì xuyên suốt. Đáng chú ý, ở nội dung thi đấu 6×6, Ban huấn luyện yêu cầu các cầu thủ đẩy cao nhịp độ và cường độ vận động, qua đó tiếp tục nâng cao trạng thái thể lực và khả năng xử lý trong không gian hẹp.

Tuyển Việt Nam hứng khởi tập luyện.

Sau trận thắng Siheung FC, các cầu thủ Việt Nam có thêm nhiều sự tự tin, đặc biệt với những gương mặt mới hay ít được trao cơ hội ở đội tuyển như tiền đạo Việt Cường.

Anh chính là cầu thủ ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu tập gặp Siheung FC. Đây là lần đầu tiên tiền đạo này ghi bàn trong màu áo tuyển Việt Nam.

“Đây là bàn thắng đầu tiên của tôi trong màu áo đội tuyển quốc gia, dù chỉ là đá tập. Điều đó giúp tôi có thêm động lực và sự tự tin để tiếp tục cố gắng trong những buổi tập cũng như các trận đấu sắp tới”, Việt Cường khẳng định.

Tuyển Việt Nam vừa thắng Siheung FC 6-0.

Việt Cường nhấn mạnh nếu tiếp tục được trao cơ hội ra sân, anh nỗ lực thể hiện tốt nhất khả năng của mình: “Hai trận đấu tới sẽ khó khăn hơn. Nếu được Ban huấn luyện trao cơ hội, tôi cố gắng thi đấu hết mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hàng công đội tuyển hiện có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Tôi xem sự cạnh tranh là động lực để bản thân nỗ lực hơn trong tập luyện và cố gắng cạnh tranh bằng chính năng lực của mình”.

Nhiều tiền đạo tuyển Việt Nam muốn đá cặp với Xuân Son.

Tiền đạo của đội tuyển cũng tiết lộ HLV Kim Sang Sik thường xuyên có những buổi trao đổi riêng với các cầu thủ để truyền thêm động lực cũng như chia sẻ về triết lý bóng đá, giúp mỗi người hiểu rõ hơn yêu cầu chuyên môn và vai trò của mình trong lối chơi chung.

Khi được hỏi muốn thi đấu cùng đồng đội nào nhất trên hàng công, Việt Cường không ngần ngại lựa chọn Nguyễn Xuân Son: “Nếu được lựa chọn, tôi rất muốn thi đấu cùng anh Xuân Son vì tôi rất thích phong cách chơi bóng của anh ấy”.

Tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Incheon trước khi bước vào trận đấu tập thứ hai gặp Yongin FC vào ngày 8/7. Đây được đánh giá sẽ là bài kiểm tra có độ khó cao hơn, giúp Ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng và các phương án chiến thuật trước khi trở về nước thi đấu trận giao hữu mang tính tổng duyệt trước đội tuyển Myanmar nhằm hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho ASEAN Championship 2026.