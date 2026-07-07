Tài Lộc chưa ghi bàn

Trong trận giao hữu đầu tiên tại Hàn Quốc, tuyển Việt Nam thắng đậm 6-0 trước Siheung FC, đại diện của K.League 3. Đây là màn khởi đầu thuận lợi cho thầy trò HLV Kim Sang Sik sau những ngày tập luyện với cường độ cao ở quê nhà.

Điều đáng chú ý không nằm ở tỷ số, mà là ở việc hàng công hoạt động khá hiệu quả. Hai Long lập cú đúp, trong khi Việt Cường, Xuân Son, Hoàng Hên và Đình Bắc đều nổ súng hoặc đóng góp dấu giày trong các bàn thắng của tuyển Việt Nam.

Nguyễn Tài Lộc chưa quá nổi bật trong chiến thắng của tuyển Việt Nam. Ảnh: Anh Đoàn

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất khi chân sút mới của tuyển Việt Nam – tân binh Nguyễn Tài Lộc đang mang trên vai nhiều hy vọng từ người hâm mộ lại không xuất hiện trên bảng tỉ số như chờ đợi để phải đặt dấu hỏi.

Nhưng sẽ là quá vội vàng nếu lấy một trận giao hữu để đánh giá màn ra mắt của chân sút nhập tịch này. Bởi ngay cả HLV Kim Sang Sik cũng không coi các trận đấu tại Hàn Quốc quá nặng nề về thành tích mà điều ông cần là nhìn thấy quá trình hòa nhập của từng cá nhân vào cách vận hành chung của tuyển Việt Nam, vì thế chuyện Tài Lộc chưa ghi bàn cũng rất… bình thường

Đến bài toán lớn cho tân binh tuyển Việt Nam

Việc Nguyễn Tài Lộc ghi nhiều bàn ở V-League chính là lý do giúp anh có mặt trong màu áo tuyển Việt Nam. Nhưng tấm vé lên ĐTQG luôn là một câu chuyện khác.

Nếu chỉ nhìn vào thành tích ghi bàn ở V.League, không ít tiền đạo nội cũng có quyền cạnh tranh. Điển hình như Tiến Linh thậm chí lão tướng Văn Quyết vẫn duy trì hiệu suất đáng… cho thấy những con số ở giải quốc nội chỉ là tấm vé để bước vào cuộc cạnh tranh, chứ không đảm bảo một vị trí trong đội hình.

Chính vì thế chân sút nhập tịch này cần phải hoà nhập nhanh hơn. Ảnh: Anh Đoàn

Nói rõ hơn, mọi HLV chứ không cứ gì ông Kim Sang Sik đều cần các cầu thủ phù hợp với triết lý, hệ thống thi đấu mà mình đưa ra hơn là danh tiếng, hay hiệu suất ghi bàn tại V-League.

Nguyễn Tài Lộc đương nhiên phù hợp với yêu cầu của chiến lược gia người Hàn Quốc, nhưng để trụ lại danh sách cuối cùng dự ASEAN Cup thì khác.

Và vấn đề nằm ở Tài Lộc chứ không phải HLV Kim Sang Sik. Có nghĩa thuyền trưởng người Hàn Quốc trao cơ hội, phần việc còn lại thuộc về chân sút đang khoác áo Ninh Bình với khả năng hoà nhập, thích nghi với các đồng đội, lối chơi cũng như yêu cầu từ BHL.

Với một chân sút mới khoác áo tuyển Việt Nam việc thích nghi ngay với lối chơi, đòi hỏi về yêu cầu chiến thuật hay đơn giản giao tiếp bằng ngôn ngữ (vốn chưa tốt như chính Tài Lộc thừa nhận) cùng các đồng đội rõ ràng là rào cản lớn.

Chưa hết, vào lúc này tuyển Việt Nam đang dư thừa nhân sự trên hàng công, nếu muốn có suất dự ASEAN Cup e rằng Tài Lộc sẽ phải nỗ lực gấp bội.

Thế nên, việc không ghi bàn ở các trận giao hữu chưa phải là câu chuyện quá lớn, bài toán khó nhất với Tài Lộc nằm ở việc hoà nhập ra sao. Và khi trở thành 1 mắt xích trong hệ thống mà HLV Kim Sang Sik xây dựng, khi đó các bàn thắng cũng sẽ đến mà thôi.