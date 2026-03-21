Chiều 21/3, Đỗ Hoàng Hên có buổi tập đầu tiên trong màu áo ĐTQG Việt Nam. Chia sẻ về cảm xúc của mình, cầu thủ Hà Nội FC nói: “Tôi cảm thấy rất tự hào và rất vui. Tôi cố gắng đá tốt cho tuyển Việt Nam. Tôi đã chờ rất lâu. Tôi rất yêu Việt Nam và rất tự hào khi khoác áo đội tuyển Việt Nam".

Hoàng Hên cho biết anh nhận được sự động viên lớn từ HLV Kim Sang Sik: “Thầy nói với tôi cứ thoải mái, thi đấu tốt và tận hưởng”.

Về người đồng đội cũ ở CLB Thép Xanh Nam Định Nguyễn Xuân Son, tiền vệ lần đầu lên tuyển Việt Nam cho biết: "Chúng tôi đá cùng nhau từ lâu và hiểu rõ nhau. Bây giờ tôi đá cho Hà Nội FC, còn Son chơi cho Thép Xanh Nam Định. Tôi rất vui khi được thi đấu cùng Xuân Son ở đội tuyển Việt Nam. Cả hai cố gắng hết sức, thắng Bangladesh và sẵn sàng cho trận gặp Malaysia”.

Một chi tiết thú vị là Hoàng Hên tự học để có thể hát Quốc ca Việt Nam.