Hoàng Hên từng có 3 mùa giải thi đấu cho Thép Xanh Nam Định, vì vậy chuyến làm khách sắp tới trên sân Thiên Trường mang tới nhiều cảm xúc với tiền vệ Hà Nội FC.

"Đây thực sự là một nơi đặc biệt với tôi. Tôi có 3 mùa giải rất hạnh phúc với Thép Xanh Nam Định. Nhưng bây giờ tôi đang ở một CLB mới, một khoảnh khắc mới, một giai đoạn khác, nên tôi rất háo hức và có nhiều động lực", Hoàng Hên chia sẻ cảm xúc khi gặp lại đội bóng cũ.

Hoàng Hên rất quyết tâm. Ảnh: H.T

"Tôi thích sự áp lực, thích bầu không khí trên sân. Tôi nghĩ người hâm mộ Nam Định luôn tạo ra điều đặc biệt, họ kéo rất đông khán giả tới sân và cổ vũ đội bóng rất nhiệt tình. Nhưng tôi tin rằng các CĐV Hà Nội FC cũng sẽ đến và ủng hộ chúng tôi. Tôi tin trận đấu tới rất tuyệt vời.

Nam Định có rất nhiều cầu thủ giỏi. Nhưng chắc chắn chúng tôi cố gắng tập trung hoàn toàn vào chính mình. Nếu chơi tốt, làm đúng những gì cần làm giống như những trận trước, tôi tin Hà Nội FC giành được 3 điểm", Hoàng Hên nói.

Sau 4 trận, Hoàng Hên ghi 3 bàn thắng cho Hà Nội FC. Dù vậy, anh khẳng định mình vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất, vì thế phải nỗ lực từng ngày, tận hưởng và cống hiến cho CLB.

Trận Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội FC là tâm điểm của vòng 11 V-League, lăn bóng vào lúc 18h ngày 10/11 trên SVĐ Thiên Trường, Ninh Bình.