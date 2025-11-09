Tiềm năng

Danh sách U22 Việt Nam được HLV Kim Sang Sik công bố không còn quá xa lạ với người hâm mộ. Lứa cầu thủ này đã trải qua một hành trình dày dặn kinh nghiệm, không chỉ được chinh chiến ở các giải đấu trẻ quan trọng trong khu vực và châu lục vài năm qua, mà phần lớn đều đang và đã được ra sân thường xuyên tại V-League – một sân chơi vốn dĩ khắc nghiệt và không hề dễ dàng cho các cầu thủ trẻ.

Lứa cầu thủ U22 Việt Nam này đang rất hứa hẹn

Việc được cọ xát trong môi trường chuyên nghiệp đỉnh cao đã giúp Văn Khang, Đình Bắc và các đồng đội sở hữu kinh nghiệm, kỹ năng chơi bóng tốt và khả năng chịu đựng áp lực khá cao.

Những thành tích đã chinh phục được, như vô địch U23 Đông Nam Á 2025 hay đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2026, là minh chứng rõ ràng cho tiềm năng của lứa U22 mà ông Kim Sang Sik đang có.

U22 Việt Nam đang được coi như nguồn lực kế thừa, sẽ gánh vác tương lai của bóng đá Việt Nam trong những năm tới, bắt đầu từ mục tiêu SEA Games 33 hay VCK U23 châu Á vào đầu năm sau

Nhưng chưa chắc đã là màu hồng

Theo quy trình phát triển bóng đá, các cầu thủ U22 Việt Nam được coi là tương lai của bóng đá Việt Nam, sẽ gánh vác trọng trách ở ĐTQG.

Trên thực tế, một số gương mặt tiêu biểu như Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Trần Trung Kiên, Nguyễn Thanh Nhàn... đã được ra sân trong màu áo tuyển Việt Nam.

Nhưng chen chân lên tuyển Việt Nam trong thời gian gần rõ ràng không dễ khi xuất hiện nhiều cầu thủ nhập tịch như Xuân Son

Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là một tương lai màu hồng chắc chắn thuộc về các cầu thủ trẻ tiềm năng này, ít nhất là trong tương lai gần. Lý do lớn nhất nằm ở chính sách và chiến lược của HLV Kim Sang Sik với tuyển Việt Nam

Dưới thời HLV Kim Sang Sik, tuyển Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình sử dụng các cầu thủ nhập tịch chất lượng khi ngoài Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, tới đây có thêm ít nhất 3-4 cầu thủ nhập tịch khác đủ điều kiện khoác áo (như Gustavo, Janclesio, Geovane, Patrik Lê Giang) bổ sung vào các tuyến. Điều này làm cơ hội ra sân dành cho các cầu thủ U22 Việt Nam bị thu hẹp đáng kể.

Các cầu thủ U22 không chỉ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ những cầu thủ nhập tịch đang đạt phong độ cao, mà còn phải cạnh tranh với các đàn anh dạn dày kinh nghiệm như Quang Hải, Hoàng Đức hay Tuấn Hải. Việc giành một suất đá chính hay thậm chí là một vị trí thường xuyên trên tuyển Việt Nam trở nên vô cùng khó khăn.

Tương lai xa có thể là màu hồng, nhưng để bước thêm một bước nữa trên con đường sự nghiệp trong đội hình tuyển Việt Nam dưới triều đại HLV Kim Sang Sik, đương là một thách thức không hề đơn giản với lứa U22 Việt Nam hiện tại. Đơn giản lứa cầu thủ này cần phải nỗ lực vượt bậc để vượt qua cả "bức tường" kinh nghiệm của đàn anh lẫn "cơn sóng" cầu thủ nhập tịch.