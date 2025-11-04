Bảng xếp hạng V-League 2025/26 - Vòng 9 mới nhấtBảng xếp hạng bóng đá V-League 1 2025/26 - Cập nhật bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia LPBank V-League mùa giải 2025/26, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu bóng đá V-League 2025/26 - Vòng 11
Tiền vệ Minh Vương sắm vai kiến tạo, Trường Tươi Đồng Nai đánh bại Thanh niên TP.HCM với tỷ số 4-2 sau màn rượt đuổi kịch tính ở vòng 6 hạng Nhất.
Đinh Viết Tú ghi tuyệt phẩm giúp Thể Công Viettel đánh bại Thanh Hóa 1-0 ở vòng 9 V-League. Đây cũng là trận đấu mà HLV Popov trở lại đối đầu đội bóng cũ.
Tiền đạo Tiến Linh có ngày thi đấu kém duyên, CA TP.HCM thua ngược 1-2 trên sân nhà trước Hải Phòng, thuộc vòng 9 LPBank V-League 2025/26.
Hoàng Đức mở tỷ số nhưng Ninh Bình vẫn bị Becamex TP.HCM chia điểm nhờ tuyệt phẩm cứa lòng của Oduenyi. Đội bóng Cố đô Hoa Lư vì vậy mà chỉ còn hơn đội nhì bảng CAHN đúng 1 điểm.
Xuân Son trở lại hay màn ra mắt của Đỗ Hoàng Hên rất đáng mong đợi, nhưng để HLV Kim Sang Sik tạo ra phiên bản tuyển Việt Nam hoàn hảo có lẽ người hâm mộ cần chờ thêm.