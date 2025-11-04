Hoàng Đức mở tỷ số nhưng Ninh Bình vẫn bị Becamex TP.HCM chia điểm nhờ tuyệt phẩm cứa lòng của Oduenyi. Đội bóng Cố đô Hoa Lư vì vậy mà chỉ còn hơn đội nhì bảng CAHN đúng 1 điểm.