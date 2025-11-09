CA TP.HCM vừa có trận thắng may mắn 1-0 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 10 LPBank V-League. May là bởi đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức chịu rất nhiều sức ép từ phía đội chủ nhà, nhưng chỉ với một tình huống lóe sáng của Văn Bình sau khi vào sân ở phút 88, giúp đội khách giành trọn 3 điểm.

Với vị trí thứ 5 trên BXH (17 điểm), CA TP.HCM tự tin tiếp đón Ninh Bình trên sân nhà Thống Nhất ở vòng đấu này. Vấn đề với đội bóng ngành công an là họ phải khóa được những ngôi sao bên phía Ninh Bình như Hoàng Đức, Geovane, Daniel... cùng việc chuẩn bị nhiều phương án khoan thủng hàng phòng ngự do thủ thành Đặng Văn Lâm chỉ huy.

Ninh Bình chưa thua trận nào ở V-League. Ảnh: Ninh Bình FC.

Đây là nhiệm vụ rất khó, bởi nên nhớ Ninh Bình đang kéo dài kỷ lục tới hơn 30 trận chưa thua kể từ mùa giải năm ngoái. Tính riêng ở V-League mùa này, họ cũng đang giữ thành tích bất bại sau 10 trận đấu.

Phong độ ổn định, có sự cân bằng cả ở hàng thủ và hàng công, Ninh Bình hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trước CA. TP.HCM. Tuy nhiên, Hoàng Đức và các đồng đội cũng cho thấy họ không phải là đội bóng có thể bất khả chiến bại, bởi ở những vòng vừa qua, Ninh Bình phải nhận kết quả hòa trước đối thủ yếu.

Ở vòng gần nhất, đội bóng cố đô Hoa Lư cũng chỉ có thể thắng SLNA 1-0 dù được thi đấu trên sân nhà. Trong chuyến làm khách tại TP.HCM, Ninh Bình không có Đức Chiến và Bảo Toàn do nhận đủ 3 thẻ vàng, trong khi tiền vệ Việt kiều Thành Trung bỏ ngỏ khả năng thi đấu vì rách ống chân.

Ninh Bình làm hết sức để kéo dài mạch bất bại của mình, và hãy chờ xem liệu CA TP.HCM có phải là đội đầu tiên đánh bại đoàn quân của HLV Albadalejo?

Ở các trận đấu còn lại trong ngày 9/11, đáng chú ý là cuộc đọ sức giữa HAGL vs Thanh Hóa. Hai đội đều đang gặp nhiều khó khăn, rất khát điểm nhằm cải thiện vị trí trên BXH.