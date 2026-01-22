Khi điểm số không còn là đích đến cuối cùng

Năm 2026 được dự báo là thời điểm nhiều gia đình buộc phải thay đổi cách tiếp cận. Việc đăng ký nguyện vọng có xu hướng chặt chẽ hơn, các phương thức xét tuyển ngày càng phức hợp, kết hợp giữa điểm thi, đánh giá năng lực và học bạ. Trong khi đó, các lợi thế quen thuộc như điểm cộng chứng chỉ quốc tế không còn mang tính quyết định như trước.

Trong bối cảnh ấy, điểm số vẫn quan trọng, nhưng không còn là yếu tố duy nhất. Ngày càng nhiều phụ huynh chuyển mối quan tâm từ câu hỏi “con được bao nhiêu điểm” sang “con phù hợp với ngành nào, ra trường làm được gì”.

Thực tế cho thấy, không ít học sinh sau khi trúng tuyển mới nhận ra ngành học không phù hợp với năng lực hoặc định hướng cá nhân, dẫn đến học tập thiếu động lực, thậm chí bỏ dở hoặc chuyển ngành. Đây chính là rủi ro mà nhiều gia đình mong muốn hạn chế ngay từ khâu lựa chọn ban đầu.

Sinh viên và phụ huynh tìm hiểu chương trình học trực tiếp tại Văn phòng tuyển sinh Viện đào tạo Quốc tế FPT

Học bổng gắn với định hướng dài hạn

Trong bối cảnh tuyển sinh nhiều biến động, các chương trình học bổng mang tính đồng hành và định hướng dài hạn ngày càng được phụ huynh quan tâm. Tại Viện Đào tạo Quốc tế FPT, học bổng “12 Năm Đèn Sách” được xây dựng không chỉ như một chính sách hỗ trợ tài chính, mà còn là công cụ giúp học sinh từng bước đi từ kết quả học tập đến lộ trình nghề nghiệp.

Ra đời từ năm 2022, học bổng “12 Năm Đèn Sách” gắn liền với từng giai đoạn chuyển động của giáo dục và thị trường lao động. Nếu ở những năm đầu, chương trình được xem như “lối đi an toàn” giúp gia đình giảm áp lực đặt cược toàn bộ vào một kỳ thi, thì đến nay, học bổng ngày càng được nhìn nhận như giải pháp hỗ trợ học sinh định hình sớm hướng đi nghề nghiệp phù hợp năng lực.

1.000 suất học bổng, tổng giá trị lên đến 7 tỷ đồng

Bước vào mùa tuyển sinh 2026, Viện Đào tạo Quốc tế FPT sẽ trao 1.000 suất học bổng “12 Năm Đèn Sách” với tổng giá trị lên đến 7 tỷ đồng. Học bổng áp dụng cho học sinh hoàn thành lớp 12 năm học 2025 - 2026 và đăng ký nhập học lần đầu tại Viện.

Việc xét tuyển học bổng được thực hiện dựa trên điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12, xét hai môn Toán và Ngữ văn, áp dụng cho cả học sinh THPT và Giáo dục thường xuyên (GDTX). Cụ thể, học sinh có tổng điểm trung bình từ 5,0 - 6,9 nhận học bổng 6 triệu đồng; từ 7,0 - 7,9 nhận 11 triệu đồng; và từ 8,0 trở lên nhận 13 triệu đồng. Với số lượng giới hạn, thời gian xét học bổng có thể kết thúc sớm khi đủ 1.000 suất.

Gắn học bổng với các ngành học trọng tâm

Điểm đáng chú ý của học bổng “12 Năm Đèn Sách” mùa tuyển sinh 2026 là việc tập trung vào các khối ngành có nhu cầu nhân lực lớn, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế số. Học bổng được áp dụng cho các ngành Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa - Truyền thông số, Digital Marketing và Công nghệ tài chính số (FinTech).

Các chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng thực tiễn, chú trọng kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với thị trường lao động, giúp người học không chỉ dừng lại ở việc “đi học”, mà từng bước chuẩn bị cho công việc sau tốt nghiệp.

Chủ động để giảm rủi ro cho tương lai

Theo các chuyên gia tuyển sinh, trong bối cảnh mới, gia đình nên chủ động xây dựng song song 1 - 2 phương án học tập “chắc tay”, không nhằm thay thế đại học mà đóng vai trò bổ trợ an toàn. Việc tận dụng học bạ học kỳ 1 lớp 12 để xét tuyển và tiếp cận học bổng được xem là giải pháp giúp giảm áp lực tài chính và tâm lý.

Bởi trong mùa tuyển sinh 2026, đích đến không chỉ là “đỗ trường nào”, mà là việc học sinh có đang đi trên con đường giúp hình thành năng lực nghề nghiệp thực sự và tương lai bền vững hay không.

Quỹ học bổng "12 Năm Đèn Sách" do Viện đào tạo quốc tế FPT mở ra với hy vọng có thể khích lệ tinh thần các sĩ tử ôn tập, có kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới và hơn hết giúp các bạn mở rộng cánh cửa tương lai.

Bích Đào