Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo về kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ngày 26/12/2025, Tổng Bí thư gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025, đồng thời làm việc với Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các ban, bộ, ngành Trung ương về công tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới.

Sau khi nghe báo cáo của Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo và ý kiến của các đại biểu, Tổng Bí thư kết luận: công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị. Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ổn định chính trị, phát triển bền vững và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, trong những năm qua, công tác dân tộc đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; kinh tế, văn hóa xã hội, đời sống vật chất, tinh thần ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên rõ rệt; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố; quốc phòng, an ninh được giữ vững, niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số với Đảng, Nhà nước ta được nâng lên.

Đặc biệt, sự nghiệp giáo dục đào tạo có bước phát triển quan trọng. Hệ thống trường lớp, nhất là các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tiếp tục được củng cố, xây mới; các chính sách miễn, giảm học phí, học bổng, cử tuyển, tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên được triển khai ngày càng hiệu quả, giải quyết căn bản những khó khăn, bức xúc.

Trí thức trẻ người dân tộc thiểu số đang từng bước hình thành, phát triển, khẳng định vai trò trong hệ thống chính trị trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, khoa học, công nghệ phát triển kinh tế - xã hội; góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Những thành tích của các em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được tuyên dương hôm nay là kết quả của chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước.

Các em không chỉ học giỏi, đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, mà còn tích cực rèn luyện kỹ năng, ngoại ngữ, công nghệ số, tham gia các hoạt động vì cộng đồng, phát triển kinh tế tại địa phương; là minh chứng thuyết phục cho một chân lý "hoàn cảnh có thể khác nhau, nhưng tri thức, ý chí và khát vọng vươn lên luôn có thể mở ra con đường đi tới tương lai".

Xây dựng đề án tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số từ học sinh, sinh viên xuất sắc

Để tiếp tục chăm lo, bồi dưỡng và phát huy tốt hơn nữa vai trò của thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu chiến lược về công tác dân tộc; chủ trì rà soát, hoàn thiện chính sách đối với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số.

Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo xây dựng cơ sở dữ liệu nhân lực, cập nhật theo dõi, đánh giá, kết nối, hỗ trợ lâu dài đối với các em đã được tuyên dương, tạo động lực, khát vọng vươn lên trong học tập, rèn luyện; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc rất ít người.

Tổng Bí thư cũng giao nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng đề án tạo việc làm, phát triển dịch vụ, kết nối lao động bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2031, hoàn thành trong quý 3/2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, đầu tư hệ thống trường nội trú, bán trú, chăm lo đội ngũ giáo viên.

Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Đảng ủy Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số từ học sinh, sinh viên xuất sắc. Trước mắt, Tổng Bí thư yêu cầu nghiên cứu lựa chọn, cấp học bổng đào tạo ở nước ngoài cho một số cháu được tuyên dương hôm 26/12/2025.

Các ban, bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên dân tộc thiểu số học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, cống hiến và trưởng thành; gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới, bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.