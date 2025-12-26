12 kỳ tuyên dương:

Năm 2025 là năm thứ 12 Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) phối hợp với Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nay thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu.

Trải qua 12 kỳ tổ chức từ năm 2013 đến 2025, đã có hơn 2.000 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số của 53 dân tộc trên cả nước được vinh danh. Nhiều em trong số này là học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; giải Nhất, Nhì trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế. Không ít em là học sinh, sinh viên đạt giải trong các cuộc thi nghệ thuật, thi đấu thể thao cấp quốc gia, quốc tế hoặc trúng tuyển vào các trường đại học, học viện có tổng 27 điểm trở lên. Bên cạnh đó, nhiều em thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù hoặc là học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực, do địa phương giới thiệu

Từ những bản làng nơi biên giới đến các xã vùng cao còn nhiều khó khăn, hơn 2.000 gương mặt tiêu biểu đã được phát hiện, vinh danh. Với nhiều em, lễ tuyên dương là lần đầu tiên được bước ra khỏi bản làng, đứng trên sân khấu lớn để lắng nghe câu chuyện của những bạn trẻ cùng hoàn cảnh.

Không ít em sau khi được tuyên dương đã tiếp tục chinh phục những cột mốc mới như giành học bổng du học, trở thành thủ khoa, á khoa các trường đại học. Nhiều người trẻ là bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, cán bộ xã, sĩ quan quân đội… đã chọn trở về bản làng, phum sóc nơi mình sinh ra để được trực tiếp đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu tham dự Lễ Tuyên dương năm 2024. Ảnh: Hồng Phúc

Qua mỗi kỳ tổ chức, Lễ Tuyên dương từng bước hoàn thiện về quy mô, tiêu chí và chiều sâu tác động, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ trí thức trẻ người dân tộc thiểu số có bản lĩnh, khát vọng cống hiến cho cộng đồng và đất nước.

Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương năm 2025 cho hay, Lễ tuyên dương được tổ chức hằng năm đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông, Trưởng Ban tổ chức, khẳng định lễ tuyên dương không chỉ nhằm biểu dương thành tích học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số mà sâu xa hơn là tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam nói chung và của các dân tộc thiểu số nói riêng. Buổi lễ cũng tạo sức lan tỏa, truyền cảm hứng để thế hệ trẻ vượt qua khó khăn, thử thách trên con đường đi đến ước mơ.

Năm 2025, Lễ Tuyên dương tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều điểm mới. Năm nay sẽ có 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu đến từ 30 tỉnh, thành phố được vinh danh. Đây là lần đầu tiên trong 12 kỳ tuyên dương có đại diện các dân tộc đông nhất từ trước đến nay với 53 dân tộc. Đối tượng tuyên dương năm nay bổ sung thêm “sinh viên tốt nghiệp thủ khoa”. Đây cũng là năm đầu tiên trong khuôn khổ chương trình sẽ tổ chức Diễn đàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số với chủ đề “Câu chuyện số từ những bản làng”.

Trong khuôn khổ Lễ Tuyên dương năm 2025, nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được tổ chức như: Diễn đàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số với chủ đề “Câu chuyện số từ những bản làng” thời gian từ 14h30-16h45 ngày 26/12; Lễ báo công dâng Bác, ghi sổ vàng tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám từ 8h-11h30 ngày 27/12. Chương trình Lễ Tuyên dương được tổ chức từ 20-21h30 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên sóng VTV5.