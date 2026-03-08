Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 do Báo Tuổi trẻ và Bộ GD-ĐT phối hợp tổ chức sáng 8/3, một thí sinh đặt câu hỏi: “Trong xu thế sáp nhập báo chí hiện nay, nhu cầu việc làm của ngành báo chí có sụt giảm hay không?”.

PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, đây là một câu hỏi rất thực tế.

PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Nam Trần

Theo bà Giang, trong bối cảnh hiện nay, không chỉ riêng ngành báo chí - truyền thông khó xin việc, mà đó là vấn đề chung của thị trường việc làm.

“Những năm gần đây, đặc biệt trong 2 năm qua, việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy tại các cơ quan báo chí - truyền thông trên cả nước diễn ra mạnh mẽ trong chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Không chỉ lĩnh vực báo chí, nhiều ngành nghề, cơ quan và tổ chức khác cũng đang tiến hành sáp nhập”, bà Giang nói.

Bà cho rằng, với lĩnh vực báo chí - truyền thông, việc sáp nhập trong những năm gần đây cũng làm thay đổi số lượng cơ quan báo chí. Nhiều báo, đài, cả phát thanh lẫn truyền hình, đã được sáp nhập, ảnh hưởng đến việc làm của hàng nghìn nhà báo tại các cơ quan báo chí.

Tuy nhiên, theo bà Giang, trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội, nhu cầu về thông tin chính xác, chính thống, “sạch” trên các loại hình truyền thông, nhất là nền tảng số, là rất lớn.

“Hằng ngày, mở mắt ra, chúng ta thấy hàng nghìn thông tin đổ về điện thoại, máy tính. Nhưng để chọn lọc những thông tin tốt, phù hợp và có giá trị trong số đó lại cần đến vai trò của các nhà báo chuyên nghiệp. Chính vì vậy, việc sáp nhập có thể ảnh hưởng và thu gọn số lượng cơ quan báo chí nhưng không thu hẹp cơ hội việc làm. Chúng ta có thể mở rộng không gian phát triển, không chỉ trong báo chí truyền thống mà còn trên các nền tảng mới như báo chí số, báo chí đa phương tiện, báo chí dữ liệu...”, bà Giang nói.

Theo bà, những học sinh có đam mê, mong muốn trở thành nhà báo truyền tải thông tin nhanh chóng, chính xác và nhân văn vẫn có thể vững tin lựa chọn ngành học này.

PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng

PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội, cho hay lĩnh vực báo chí - truyền thông rất đa dạng, từ báo chí chính trị - thời sự đến truyền thông doanh nghiệp. Bên cạnh đó, truyền thông cá nhân hiện cũng phát triển mạnh và ngày càng có vai trò lớn.

“Vì vậy, những thay đổi trong quản lý Nhà nước đối với công tác truyền thông, báo chí không làm thu hẹp mà còn mở rộng ra thị trường lao động, đặc biệt là khu vực tư nhân và cá nhân (tự xây dựng, phát triển thương hiệu)”, đại diện Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn nói.

Cũng tại ngày hội, một thí sinh khác băn khoăn: "Hiện nay mô hình chính quyền địa phương chuyển từ ba cấp sang hai cấp; nhiều cơ quan Nhà nước đang dôi dư nhân lực. Vậy nên đăng ký vào ngành nào cho phù hợp?”.

Thí sinh này cũng cho biết mong muốn theo học tại ĐH Kinh tế Quốc dân.

TS Lê Anh Đức, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo của ĐH Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Thanh Hùng

Trả lời câu hỏi này, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân, cho biết trong kỷ nguyên mới, các bạn trẻ không nên quá băn khoăn về việc sẽ làm trong khu vực nhà nước hay khu vực khác. Trước hết, các em cần cố gắng học tập để trở thành người có giá trị, trở thành nguồn nhân lực được nhiều tổ chức, doanh nghiệp cần đến.

“Vì vậy, nếu học tại ĐH Kinh tế Quốc dân, theo tôi dù theo ngành nào các bạn cũng cần hai kỹ năng cơ bản. Thứ nhất là thành thạo tiếng Anh, bởi trong môi trường lao động quốc tế, dù làm ở đâu các bạn cũng cần sử dụng được ngôn ngữ này. Thứ hai, ngoài kiến thức chuyên môn của ngành mình theo học, các bạn cần có năng lực số. Năng lực số càng cao thì càng dễ thích nghi với nhiều môi trường việc làm sau khi ra trường. Trong kỷ nguyên kinh tế số, xã hội số, năng lực số chắc chắn sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng trong tuyển dụng”, ông Đức nói.