Sáng 3/7, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố mức điểm sàn tính theo điểm xét tuyển cho các khối nhóm ngành. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm sàn với nhóm ngành kỹ thuật là 20, với nhóm ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ là 19,5.

Ở phương thức xét tuyển tài năng, tất cả các ngành đều có điểm sàn 55.

Trong khi đó, với phương thức xét điểm thi đánh giá tư duy, điểm sàn với nhóm ngành kỹ thuật là 44,93, với nhóm ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ là 43,88.

Ngoài ra, căn cứ theo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

Theo đó, không có độ lệch điểm giữa các tổ hợp A00, A01, B00, D07, K01 khi xét tuyển vào khối ngành kỹ thuật, và giữa các tổ hợp D01, D04, DD2 khi xét vào khối ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ.

Tuy nhiên, đối với một số chương trình thuộc khối ngành kinh tế, giáo dục và ngoại ngữ sử dụng một số tổ hợp thuộc cả 2 nhóm tổ hợp trên thì điểm chuẩn đối với các tổ hợp A00, A01, B00, D07, K01 sẽ cao hơn điểm chuẩn đối với các tổ hợp D01, D04, DD2 là 0,5 điểm.

Ví dụ, chương trình EM1-Quản lý năng lượng đang xét tuyển với 4 tổ hợp điểm tốt nghiệp THPT là K01, A00, A01, D01. Nếu điểm trúng tuyển theo tổ hợp D01 là 23 điểm thì điểm trúng tuyển theo tổ hợp K01, A00, A01 sẽ là 23.5 điểm.

Tương tự với chương trình FL4-Tiếng Hàn Khoa học và Công nghệ đang xét tuyển với 3 tổ hợp điểm tốt nghiệp THPT là K01, D01 và DD2. Nếu điểm trúng tuyển theo tổ hợp D01 là 24 điểm thì điểm trúng tuyển theo tổ hợp DD2 vẫn là 24 điểm, còn điểm trúng tuyển theo tổ hợp K01 là 24.5 điểm.

Quy đổi điểm chuẩn giữa các phương thức xét tuyển

Từ dữ liệu điểm của các phương thức đã công bố, Bảng phân vị tương quan mức điểm chuẩn giữa các phương thức tuyển sinh năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội được xác định cụ thể theo 2 tổ hợp gốc là A00 và D01 như sau:

Bảng phân vị tương quan mức điểm chuẩn giữa các phương thức có tổ hợp gốc A00

Bảng phân vị tương quan mức điểm chuẩn giữa các phương thức có tổ hợp gốc D01

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.880 sinh viên, tăng khoảng 200 chỉ tiêu so với năm ngoái. Trường giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh: Xét tuyển tài năng, Xét theo điểm thi đánh giá tư duy, Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm ngoái, điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội từ 19 đến 29,39, chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo cao nhất.

Học phí Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025-2026 là khoảng 28-90 triệu đồng. Trong đó, chương trình chuẩn thu mức 28-35 triệu đồng một năm.