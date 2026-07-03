Ngày 3/7, Đại học Bách khoa Hà Nội đưa ra dự báo mức điểm chuẩn vào các ngành của trường năm 2026 theo các phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển tài năng và xét điểm thi đánh giá tư duy.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến), Khoa học máy tính dự kiến có điểm chuẩn cao nhất, trên 28,5.

Các ngành Kỹ thuật máy tính, An toàn không gian số, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa, Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano dự kiến điểm chuẩn khoảng 27,5-28,5.

Ở chiều ngược lại, một số ngành có thể lấy điểm chuẩn khoảng 20-22 điểm như Công nghệ Dệt - May, Kỹ thuật Sinh học, Kỹ thuật Thực phẩm, Kỹ thuật Hóa dược...

Dự báo điểm chuẩn ở tất cả ngành tại Đại học Bách khoa Hà Nội 2026 như sau:

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.880 sinh viên, tăng khoảng 200 chỉ tiêu so với năm ngoái. Trường giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh: Xét tuyển tài năng, Xét theo điểm thi đánh giá tư duy, Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm ngoái, điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội từ 19 đến 29,39, chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo cao nhất.

Học phí Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025-2026 là khoảng 28-90 triệu đồng. Trong đó, chương trình chuẩn thu mức 28-35 triệu đồng một năm.