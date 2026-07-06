Ngày 6/7, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết có 436 thí sinh đã trúng tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo của trường theo quy định của Bộ GD-ĐT. Đây đều là những thí sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi, kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế.

Cụ thể, những thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Ngoại ngữ được xét tuyển thẳng vào các ngành học phù hợp với môn đạt giải.

Ngoài ra, thí sinh trong đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức được xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với lĩnh vực đề tài đã đăng ký dự thi.

Để chính thức trở thành tân sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội, những thí sinh này cần đăng ký nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT.

Tra cứu kết quả TẠI ĐÂY.

Đại học Bách khoa Hà Nội.

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.880 sinh viên, tăng khoảng 200 chỉ tiêu so với năm ngoái. Trường giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh: Xét tuyển tài năng, Xét theo điểm thi đánh giá tư duy, Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm ngoái, điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội từ 19 đến 29,39, chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo cao nhất.

Học phí Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025-2026 là khoảng 28-90 triệu đồng. Trong đó, chương trình chuẩn thu mức 28-35 triệu đồng một năm.