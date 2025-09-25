Đại học công có doanh thu "khủng" nhất Việt Nam

Việt Nam hiện có 12 đại học có doanh thu hơn 1.000 tỷ, trong đó có 8 trường công lập và 4 trường tư.

8 trường công gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế TPHCM, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Đại học Y dược TPHCM, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

4 trường đại học tư gồm: Trường Đại học FPT, Trường Đại học Công nghệ TPHCM, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Văn Lang.

Riêng Đại học Kinh tế TPHCM, tổng thu năm 2024 là 1.887 tỷ đồng. Trong khoản 1.343 tỷ đồng thu từ giáo dục đào tạo, học phí chiếm 1.281 tỷ, còn lại là từ hợp đồng, tài trợ của nhà nước và bên ngoài. Thu nhập khác là 61 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, thu nhập từ chuyển giao khoa học và công nghệ của Đại học Kinh tế TPHCM là 520,8 tỷ, chiếm 27% nguồn thu. Đây là đại học có nguồn thu từ khoa học công nghệ lớn nhất trong số các trường có doanh thu nghìn tỷ hiện nay.

Đại học Kinh tế TPHCM tổng thu năm 2024 là 1.887 tỷ đồng, tăng 80 tỷ so năm trước đó. Ảnh: UEH

Các đại học công lập nghìn tỷ khác thu bao nhiêu từ học phí?

Đại học Y dược TPHCM

Tổng thu năm 2024 của Trường Đại học Y Dược TPHCM là 1.123 tỷ đồng. Trong đó thu từ giáo dục đào tạo là 846 tỷ, gồm thu từ học phí 821 tỷ, còn lại từ hợp đồng, tài trợ của nhà nước và bên ngoài, cùng nguồn thu khác. Thu nhập từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Đại học Y Dược TPHCM là 105 tỷ đồng. Thu nhập khác 172 tỷ đồng.

Trường Đại học Bách khoa TPHCM

Tổng thu năm 2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM là 1.184 tỷ đồng. Trong đó thu từ giáo dục đào tạo là 1.054 tỷ. Trong đó, học phí chiếm 873 tỷ, phần còn lại đến từ hợp đồng, tài trợ và các nguồn khác. Thu nhập từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Bách khoa TPHCM là 126,5 tỷ đồng. Thu nhập khác là 418 triệu đồng.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Tổng thu năm 2024 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng là 1.224 tỷ đồng. Trong khoản 1.129 tỷ đồng thu từ giáo dục đào tạo, học phí chiếm 1.072 tỷ, còn lại là từ hợp đồng, tài trợ của nhà nước và bên ngoài. Thu nhập từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trường là 44,8 tỷ đồng. Thu nhập khác đạt 49,7 tỷ đồng.

Đại học Bách khoa Hà Nội

Tổng thu năm 2024 của Đại học Bách khoa Hà Nội đạt 1.502 tỷ đồng, tăng gần 80 tỷ so với năm trước. Trong khoản thu 1.343 tỷ từ giáo dục đào tạo, học phí chiếm 1.277 tỷ đồng, còn lại đến từ hợp đồng, tài trợ và ngân sách. Thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đạt 101 tỷ, giảm nhẹ 1 tỷ so với năm 2023. Thu nhập khác là 58 tỷ đồng.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Tổng thu năm 2024 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM là 1.120 tỷ. Trong đó, học phí chiếm 976 tỷ đồng, tài trợ từ ngân sách và bên ngoài chỉ 13 tỷ. Riêng thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là 46 tỷ; Thu từ các nguồn khác 67 tỷ.

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM

Hiện Trường Đại học Công nghiệp TPHCM chưa công khai tài chính năm 2024. Năm 2023, tổng thu của trường này là 1.011 tỷ đồng. Trong khoản thu 916 tỷ từ giáo dục đào tạo, học phí chiếm 907 tỷ đồng. Thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là 4,3 tỷ. Nguồn thu khác là 90 tỷ đồng.

Đại học Kinh tế Quốc dân

Đại học Kinh tế Quốc dân chưa công khai tài chính năm 2024. Năm 2023, tổng thu của trường là 1.408 tỷ, trong đó từ học phí là 1.014 tỷ đồng. Thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 42 tỷ, từ nguồn khác là 324 tỷ, từ ngân sách là 28 tỷ.