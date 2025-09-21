Ngày 18/9, Bộ GD-ĐT cho biết cả nước hiện có khoảng gần 94.000 giảng viên. Trong số này, khoảng hơn 7% là giáo sư, phó giáo sư, 28% là tiến sĩ, 58% là thạc sĩ, số còn lại có trình độ cử nhân và nhóm khác.

Cũng theo thống kê, tỷ lệ giảng viên có chức danh giáo sư và phó giáo sư hoặc đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đều tăng dần đều qua các năm. Trong khi đó, nhóm giảng viên chỉ có bằng cử nhân giảm.

Bộ GD-ĐT lý giải: Việc giao quyền tự chủ cho các trường công lập đã tạo điều kiện để các trường phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao. Các trường đặc biệt ưu tiên tuyển dụng giảng viên là tiến sĩ, đồng thời cử giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng theo các chương trình tiên tiến, chất lượng cao tại các cơ sở giáo dục đại học uy tín trên thế giới.

Ngoài ra, Nhà nước cũng hỗ trợ việc nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo thông qua các đề án được phê duyệt như 322, 599, 911 và hiện tại là Đề án 894.

Nhờ đó, trong thời gian gần đây, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ tại các trường ngày một tăng.

“Điều này cho thấy các trường đã ý thức được việc nâng cao chất lượng giảng viên và thực hiện chuẩn hóa trình độ đội ngũ giảng viên theo quy định của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học”, Bộ GD-ĐT nhận định.

Theo chuẩn cơ sở giáo dục đại học có hiệu lực thi hành từ năm 2024, những trường không đào tạo tiến sĩ phải có ít nhất 20% giảng viên toàn thời gian có trình độ tiến sĩ và từ năm 2030 không thấp hơn 30%.

Những trường đào tạo tiến sĩ phải có ít nhất 40% giảng viên toàn thời gian có trình độ tiến sĩ và từ năm 2030 không thấp hơn 50%.