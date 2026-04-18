Trong lễ trao bằng tốt nghiệp mới đây của Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM, câu chuyện về một cặp vợ chồng cùng nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc chương trình thạc sĩ đã trở thành điểm nhấn, thu hút sự chú ý của nhiều người tham dự.

Đó là chị Hoàng Thị Trang (GPA 3.8) và anh Khổng Minh Quốc (GPA 3.63), cùng theo học chương trình thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh. Là vợ chồng, họ không chỉ chia sẻ cuộc sống gia đình mà còn cùng nhau bước vào hành trình học tập nhiều thử thách ở bậc sau đại học. Việc cả hai cùng đạt danh hiệu tốt nghiệp loại xuất sắc không chỉ là thành quả cá nhân mà còn là minh chứng cho sự hỗ trợ, tiếp sức lẫn nhau trong suốt quá trình học.

Chị Hoàng Thị Trang và anh Khổng Minh Quốc cùng nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc chương trình thạc sĩ. Ảnh: Ngọc Bích

Khoảnh khắc cùng bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp đối với chị Trang và anh Quốc mang ý nghĩa đặc biệt. Đó không đơn thuần là sự ghi nhận kết quả học tập mà còn là dấu mốc cho một chặng đường nỗ lực không ngừng nghỉ. Những buổi tối tranh thủ học bài sau giờ làm, những kỳ thi áp lực hay các bài nghiên cứu chuyên sâu đều trở nên nhẹ nhàng hơn khi có người bạn đời luôn ở bên chia sẻ và động viên.

Chia sẻ về hành trình này, chị Hoàng Thị Trang cho biết niềm vui lớn nhất không chỉ nằm ở tấm bằng xuất sắc mà còn ở việc cả hai đã cùng nhau đi trọn vẹn hành trình.

“Với vợ chồng mình, đây là một kỷ niệm rất đẹp và cũng là động lực để cả hai tiếp tục cố gắng hơn trên chặng đường phía trước”, chị nói. Thành quả hôm nay, theo chị, là kết tinh của sự kiên trì, tinh thần học tập nghiêm túc, đồng thời là sự đồng hành, thấu hiểu trong đời sống gia đình.

Đại diện nhà trường nhận định, việc theo học chương trình sau đại học trong khi vẫn phải đảm bảo công việc và cuộc sống cá nhân là một thách thức không nhỏ đối với nhiều học viên.

100% sinh viên tốt nghiệp có IELTS từ 5.5 trở lên

Trong đợt lễ tốt nghiệp này, Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM đã trao bằng cho 597 tân cử nhân các khóa 2022 và 2023 thuộc 30 ngành đào tạo khác nhau. Bên cạnh đó, nhà trường cũng công nhận 2 tân tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh và 153 thạc sĩ ở các lĩnh vực như quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, kế toán, luật kinh tế và ngôn ngữ Anh.

Không chỉ có câu chuyện của cặp vợ chồng đặc biệt, chương trình thạc sĩ còn ghi nhận nhiều học viên đạt thành tích nổi bật. Tiêu biểu như thủ khoa ngành Quản trị kinh doanh Ngô Thị Bốn với GPA 3.73 và thủ khoa ngành Ngôn ngữ Anh Trần Thị Thử với GPA 3.75.

Ở bậc đại học, lễ tốt nghiệp cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc đạt 9,7%. Nhiều sinh viên hoàn thành chương trình trước thời hạn với điểm trung bình tích lũy cao, đồng thời sở hữu các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS từ 7.0 hoặc TOEIC từ 850 trở lên.

Đặc biệt, 100% sinh viên tốt nghiệp đều đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ tương đương từ IELTS 5.5 trở lên, phù hợp với định hướng đào tạo song ngữ mà nhà trường đang theo đuổi.

Ông Lê Dũng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM cho biết, kết quả tốt nghiệp không chỉ phản ánh nỗ lực cá nhân của người học mà còn khẳng định hiệu quả của chương trình đào tạo gắn với thực tiễn. Nhà trường chú trọng trang bị cho sinh viên và học viên không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn các kỹ năng cần thiết để thích ứng với môi trường làm việc hiện đại.