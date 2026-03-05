Theo đó, một vòng hoa cỡ lớn màu vàng, hồng, kèm dải băng đen với dòng chữ ‘Kỷ yếu rực rỡ nhé’ được mang tới cổng trường. Hình ảnh này sau đó được chụp lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Sau khi xuất hiện trên mạng, nhiều người cho rằng hành động trên thiếu suy nghĩ, phản cảm và có thể ảnh hưởng tới tâm lý học sinh.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Hình ảnh vòng hoa được nhóm học sinh mang tới trường ngày chụp kỷ yếu. Ảnh: Đ.X

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Phạm Minh Thuý, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) xác nhận, sự việc trên xảy ra tại trường và đã được các bên liên quan xử lý.

Theo bà Thúy, sự việc xảy ra cách đây khoảng hai tuần, khi học sinh đang nghỉ Tết Nguyên đán. Khi đó, một lớp 12 của trường xin phép vào chụp ảnh kỷ yếu trong thời gian nghỉ lễ.

Thời điểm đó, bên ngoài cổng trường xuất hiện một nhóm học sinh mang theo vòng hoa với ý định tặng bạn và trêu đùa. Theo nhà trường, những học sinh này không học tại Trường THPT Lương Thế Vinh mà thuộc Trường THPT H.V.

Bà Thúy cho biết, khi nhóm học sinh mang vòng hoa đến khu vực cổng trường đã bị nhân viên nhà trường yêu cầu mang ra ngoài. Trong quá trình này, hình ảnh được chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Sau sự việc, Ban giám hiệu Trường THPT Lương Thế Vinh và Trường THPT H.V. đã phối hợp với lực lượng công an mời các cá nhân liên quan đến làm việc để làm rõ vụ việc.

“Thời điểm đó cận Tết nên nhà trường chủ yếu nhắc nhở các em học sinh. Phụ huynh cũng được mời đến để phối hợp giáo dục, nhắc nhở con cái về hành vi, đạo đức. Sự việc đã được giải quyết ổn thỏa”, bà Thuý cho biết.

Cũng theo bà Thuý, lực lượng công an đã làm việc với nhóm học sinh mang vòng hoa tới trường. Qua xác minh, hành động này xuất phát từ ý định trêu đùa. Các em đã được nhắc nhở, tuyên truyền về hành vi chưa phù hợp để rút kinh nghiệm và không tái phạm.