XEM CLIP:

Sáng 26/12, nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu từ nhiều tỉnh thành đã đặt chân tới Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài để chuẩn bị cho các hoạt động trong khuôn khổ Lễ Tuyên dương năm 2025.

Để kịp thời gian tham gia các hoạt động, các học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số được chia thành nhiều nhóm nhỏ khi tới sân bay.

Từ trái sang phải Hoàng Thị Như Quỳnh (dân tộc Thổ, Nghệ An), Đặng Thị Linh Huyền (dân tộc Bru Vân Kiều, Quảng Trị) và Viên Thị Ánh Tuyết (dân tộc Tà Ôi, học sinh lớp 12 Trường THPT Trường Sơn, xã A Lưới 4, TP Huế). Ánh Tuyết là học sinh giỏi nhiều năm liền từ cấp THCS, đã tham gia nhiều hoạt động xã hội, từng được giải cấp thành phố về học tập. Ngoài ra Ánh Tuyết còn thường xuyên biểu diễn võ thuật môn Karate-do.

Nhà giáo Nguyễn Văn Hoàng (A Lưới 1, TP Huế) cho biết, đây là lần thứ hai đặt chân ra Hà Nội trong vòng 1 năm qua. Là thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu lần này, trước đó anh từng được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" - 80 nhà giáo tiêu biểu - Những người đến từ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; từ những lớp học đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật đến những lớp xóa mù chữ của các thầy giáo mang quân hàm xanh. Mỗi thầy, cô là một câu chuyện đẹp, một ngọn đèn bền bỉ trong hành trình thầm lặng gieo chữ, giữ gìn tri thức và góp phần bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Lường Thị Thanh Trang, dân tộc Thái (Pắc Ta, Lai Châu) bay từ Đà Nẵng về thủ đô do đang đi công tác, tập huấn tại thành phố bên sông Hàn. Em cho biết đang là vận động viên Taekwon-do chuyên nghiệp.

Trải qua 12 kỳ tổ chức từ năm 2013 đến 2025, đã có hơn 2.000 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số của 53 dân tộc trên cả nước được vinh danh. Nhiều em trong số này là học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; giải Nhất, Nhì trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế.

Không ít em là học sinh, sinh viên đạt giải trong các cuộc thi nghệ thuật, thi đấu thể thao cấp quốc gia, quốc tế hoặc trúng tuyển vào các trường đại học, học viện có tổng 27 điểm trở lên.

Bên cạnh đó, nhiều em thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù hoặc là học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực, do địa phương giới thiệu. Trong ảnh, các em đặt chân tới khách sạn La Thành (Hà Nội) lúc hơn 10h sáng 26/12 để chuẩn bị tham gia các hoạt động.

Ngoài các em ở tỉnh xa đi máy bay đến Hà Nội, nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu từ các địa phương gần Thủ đô cũng kịp đi đường bộ tới khách sạn làm thủ tục nhận phòng lúc hơn 10h sáng nay.

Thị Lài - cô gái vàng trong bộ môn võ Vovinam là người dân tộc S’tiêng (đến từ Đồng Nai). Lài trở thành đại biểu tham dự lễ tuyên dương với thành tích 2 HCV trong nước và 1 HCV Thế giới trong năm 2025. Từ khi nhận được thông tin mình có tên trong danh sách tham dự lễ tuyên dương, nữ võ sĩ hồi hộp chờ đợi từng ngày để đáp chuyến bay tới Hà Nội. "Hôm nay em cảm thấy rất tự hào và vui mừng”, Thị Lài nói.

Nguyễn Gia Bình An đến từ Thái Nguyên (dân tộc Tày) có mặt lúc 10h để làm thủ tục check-in khách sạn. Năm học lớp 12, em đạt Giải nhì - Học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh. Đây chính là thành tích giúp em ghi tên vào danh sách dự Lễ Tuyên dương. “Em cảm thấy tự hào và háo hức vô cùng. Thầy cô, bạn bè cũng đã chúc mừng và chia sẻ niềm vui này cùng em. Mọi người hy vọng em có một chuyến đi tới Thủ đô tham dự Lễ Tuyên dương thật ý nghĩa”, An nói.

Hoàng Cao An Nga và Đinh Nguyễn Thuỳ Giang (dân tộc Tày), học sinh Trường THPT Chuyên Cao Bằng, đều đã xuất sắc trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với số điểm cao. Hai tân sinh viên bày tỏ niềm vui mừng và hạnh phúc khi những nỗ lực học tập của mình đã được ghi nhận.

Năm 2025 là năm thứ 12 Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) phối hợp với Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nay thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu.