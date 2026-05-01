Học viện tuyển sinh 4 nhóm ngành gồm:

Thí sinh dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có trung bình chung kết quả học tập các môn Toán, Ngữ văn 6 học kỳ bậc THPT đạt 6,5 trở lên;

- Kết quả rèn luyện năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt mức Khá trở lên;

- Thí sinh có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển từ kỳ thi tốt nghiệp THPT (hoặc thi trung học nghề) đạt tối thiểu 18/30 điểm. Quy định này áp dụng với thí sinh dự thi từ năm 2026.

Thí sinh xem chi tiết điều kiện và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 của Học viện dưới đây:

Học viện cho biết, sinh viên chính quy khóa 46 (2026-2030) theo học các ngành lý luận chính trị được miễn học phí, gồm: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Học phí dự kiến các chương trình đào tạo hệ chuẩn là 558.800 đồng/tín chỉ (chưa bao gồm 13 tín chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh).

Các chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng dự kiến học phí là 1.175.400 đồng/tín chỉ (chưa bao gồm 13 tín chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh), gồm: Truyền thông sáng tạo và Quảng cáo; Quan hệ công chúng chuyên nghiệp; Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế; Thông tin đối ngoại; Ngôn ngữ Anh; Xã hội học; Biên tập xuất bản; Báo in; Ảnh báo chí; Báo phát thanh; Báo truyền hình; Quay phim truyền hình; Báo mạng điện tử; Truyền thông đại chúng; Truyền thông đa phương tiện; Truyền thông marketing; Xuất bản điện tử; Quản lý công; Truyền thông quốc tế; Công tác xã hội; Quản lý kinh tế; Chính trị phát triển; Quản lý nhà nước; Truyền thông chính sách.

Học viện cho biết lộ trình tăng học phí sẽ được điều chỉnh hằng năm theo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ GD-ĐT và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.