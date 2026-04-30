So với quy định hiện hành, dự thảo có nhiều điều chỉnh đáng chú ý. Theo Bộ GD-ĐT, thông tư hiện hành chưa bao quát hết các trường hợp văn bằng của nước ngoài, chưa cụ thể hóa điều kiện công nhận đối với văn bằng theo từng phương thức đào tạo và trên cơ sở thực tế.

Do đó tại dự thảo, về điều kiện công nhận văn bằng do nước ngoài cấp, bên cạnh các điều kiện chung, còn có các điều kiện theo phương thức đào tạo cụ thể, như: Học trực tiếp tại nước ngoài, liên kết đào tạo tại nước ngoài, liên kết đào tạo tại Việt Nam, học trực tuyến, trực tiếp kết hợp trực tuyến, học từ xa, học qua phát thanh - truyền hình,...

Đồng thời, dự thảo bổ sung yêu cầu đối với bằng tiến sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo phương thức đào tạo trực tiếp nếu phải thực hiện nghiên cứu thực địa tại nước khác. Cụ thể, để được công nhận, bên cạnh các điều kiện chung, người học phải có thời gian lưu trú, học tập, nghiên cứu tại cơ sở đào tạo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước nơi thực hiện hoạt động đào tạo. Bởi theo quy định đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam, nghiên cứu sinh phải thực hiện tối thiểu 80% thời gian nghiên cứu và 20% môn học nên yêu cầu tối thiểu đối với chương trình tiến sĩ phải có thời gian tại nước sở tại. Song, theo Bộ GD-ĐT, thực tế cho thấy nhiều chương trình tiến sĩ học rất ít ngày tại nước sở tại mặc dù trường xác nhận là hình thức chính quy tại trường. Do đó, Bộ GD-ĐT cho rằng, cần có quy định tối thiểu có học tập, nghiên cứu tại nước sở tại để tránh việc lạm dụng của các cơ sở nước ngoài như Philippines, Malaysia chỉ yêu cầu ngắn ngày tại trường.

Theo Bộ GD-ĐT, các nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng nguồn nhân lực đi đào tạo tại nước ngoài, khuyến khích học tập suốt đời, tạo điều kiện để người Việt Nam theo học và tiếp thu kiến thức từ các cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở các quốc gia có nền giáo dục phát triển.

Thủ tục công nhận văn bằng được xử lý hoàn toàn trực tuyến

Dự thảo cũng sửa đổi quy định hiện hành về hồ sơ, thủ tục công nhận theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, minh bạch trình tự thực hiện và kết quả xử lý hồ sơ công nhận văn bằng.

Theo đó, thủ tục công nhận văn bằng được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần. Đối với các thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu ngành, cơ quan có thẩm quyền sẽ khai thác, sử dụng để thay thế thành phần hồ sơ và không yêu cầu nộp bản giấy hoặc bản chứng thực điện tử của các giấy tờ đã có dữ liệu. Dự thảo cũng không yêu cầu công chứng dịch đối với văn bằng bằng tiếng Anh đã có thông tin xác thực trực tiếp.