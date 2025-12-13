Trong thời gian qua, nhiều cựu sinh viên của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội) “tố” đóng học phí hàng trăm triệu đồng để liên thông đại học, song bất ngờ khi biết bằng đại học của mình không được Bộ GD-ĐT công nhận.

Sáng 13/12, đại diện nhà trường - bà Hà Thị Hằng, Giám đốc điều hành Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London, cho hay trường đang phối hợp cùng Bộ GD-ĐT, Đại sứ quán Anh, các cơ quan quản lý liên quan để tìm phương hướng giải quyết, với ưu tiên hàng đầu là bảo đảm quyền lợi cao nhất cho người học.

Cũng theo đại diện nhà trường, trong thời gian hoạt động tại Việt Nam, trường luôn mong muốn sinh viên được tiếp cận trình độ giáo dục tiên tiến và hội nhập quốc tế. Vì vậy, sau khi hoàn thành chương trình tại Việt Nam, nhà trường đã hỗ trợ, giới thiệu thủ tục cho sinh viên có nhu cầu đăng ký chuyển tiếp học các chương trình giáo dục nước ngoài. Toàn bộ quá trình xét tuyển, tổ chức đào tạo và cấp bằng thuộc thẩm quyền của trường đại học nước ngoài theo quy định của quốc gia sở tại.

Tuy văn bằng được công nhận tại nhiều quốc gia lớn trên thế giới, song theo quy định hiện hành vẫn phải đáp ứng yêu cầu để được Bộ GD-ĐT công nhận chính thức.

"Nhà trường xin lỗi đã không kịp thời thông báo chi tiết đến sinh viên học chuyển tiếp hệ đào tạo cử nhân về việc các chương trình này chưa đáp ứng yêu cầu công nhận tại Việt Nam, từ đó gây lo lắng cho học viên và phụ huynh.

Chúng tôi cam kết sẽ rà soát toàn bộ quy trình pháp lý để bảo đảm các thông tin học thuật luôn được cập nhật đầy đủ và chính xác. Nhà trường mong tiếp tục nhận được sự hướng dẫn chi tiết từ các cơ quan chức năng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay", đại diện nhà trường thông tin.

Người học bức xúc vì văn bằng đại học không được công nhận. Ảnh: Thúy Nga

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội) là trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập tại Việt Nam năm 2014. Trường có thẩm quyền đào tạo trình độ cao đẳng, không có thẩm quyền đào tạo trình độ đại học.

Bộ GD-ĐT cho biết đến thời điểm hiện tại, Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London chưa được cấp giấy đăng ký hoạt động liên kết đào tạo ở nước ngoài đối với bất cứ ngành, nghề nào của trường. Do đó, bằng cử nhân do Đại học Liverpool John Moores cấp cho học viên chưa đủ điều kiện để được công nhận.

"Căn cứ các hồ sơ, tài liệu, thông tin hiện có, đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành, các đơn vị chuyên môn liên quan của Bộ GD-ĐT nhận thấy đây là vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều pháp nhân, có dấu hiệu chưa thực hiện đúng quy định hiện hành về liên kết đào tạo quốc tế”, Bộ GD-ĐT nêu.

Vì vậy, Bộ GD-ĐT tiếp tục đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp thêm thông tin về hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo, cấp văn bằng của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London để xác minh, làm rõ. Bộ GD-ĐT cũng đang xem xét việc thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra toàn diện các hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London theo phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

“Bộ sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có theo thẩm quyền, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người học trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành”, Bộ GD-ĐT khẳng định.

Trước đó, thông tin bằng cấp không được công nhận khiến người học bức xúc vì gây ảnh hưởng đến cả định hướng cuộc đời do họ không thể xin việc được tại các đơn vị công lập hay học bậc thạc sĩ tại Việt Nam.

Người học cho hay khi quảng cáo tuyển sinh, công bố về chương trình học trên website công khai, trường cam kết rằng “bằng cấp quốc tế có giá trị trên toàn thế giới”. Vì tin tưởng thông tin cam kết, nhiều người đã đăng ký tham gia các khóa học. Các khóa có tổng số lượng sinh viên khoảng hơn 40 người. Số tiền một sinh viên phải nộp riêng cho khóa học năm cuối trình độ đại học khoảng 289 triệu đồng.

