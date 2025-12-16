Ngày 15/12, Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London có cuộc gặp báo chí, phản hồi về những lùm xùm liên quan đến việc nhiều cựu học viên không được công nhận văn bằng liên thông cử nhân của Đại học Liverpool John Moores (Anh).

Tại cuộc gặp, vấn đề trường cao đẳng nghề nhưng lại quảng cáo là “học viện” gây hiểu nhầm cho người học cũng được nêu ra. Lý giải về việc này, bà Hà Thị Hằng, Giám đốc điều hành kiêm Phó hiệu trưởng nhà trường khẳng định, ngay từ những ngày đầu, trường được thành lập bởi Học viện Thời trang London của Anh. Tên trường - Học viện Thiết kế và Thời trang London - cũng là tên dịch ra tiếng Việt của nhà đầu tư.

Bà Hằng khẳng định việc sử dụng tên này “rõ ràng, minh bạch”, không lợi dụng từ “học viện” để thu hút tuyển sinh.

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London. Ảnh: Thúy Nga

Cụ thể, trường đào tạo theo chương trình của Anh, sau khi tốt nghiệp cao đẳng với bằng HND (Higher National Diploma - văn bằng bậc 5 của Anh, tương đương 2 năm đầu của một số chương trình cử nhân), sinh viên có thể học chương trình chuyển tiếp lên bậc 6, tương đương năm cuối bậc cử nhân ở Anh, nếu đáp ứng điều kiện của cơ sở đào tạo tiếp nhận.

Điều này khác với chương trình cao đẳng của Việt Nam nên việc sử dụng tên “cao đẳng” sẽ có độ “vênh” với chương trình đào tạo của trường, khiến trường gặp khó khăn khi gửi thông điệp đến sinh viên.

“Việc sử dụng từ này (học viện) giúp sinh viên dễ hình dung lộ trình sau khi hoàn thành chương trình cao đẳng, người học có thể tham gia các chương trình chuyển tiếp ở nước ngoài”, đại diện trường nói.

Tuy nhiên, nhiều sinh viên phản ánh họ nhập học mà không biết đây là trường cao đẳng nghề, gây ảnh hưởng đến mục tiêu học tập, do ở Việt Nam “học viện” tương đương với “đại học”.

Trước thông tin này, bà Hằng cũng lên tiếng xin lỗi về việc tên trường đã gây hiểu nhầm cho người học. “Nhà trường đang rà soát lại hệ thống các kênh thông tin để điều chỉnh sao cho không 'vênh' so với tên pháp lý”, bà Hằng nói.

Bằng cao đẳng 10 năm qua có giá trị?

Liên quan đến lo lắng của người học về việc từ năm 2015 đến nay, trường chưa chuyển đổi chương trình đào tạo và giấy phép hoạt động dạy nghề sang giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định, bà Hà Thị Hằng cho hay không nắm được việc phải chuyển đổi giấy phép hoạt động. Chỉ đến bây giờ, khi được Bộ GD-ĐT thông báo, bà mới biết.

“Hoạt động là phải có giấy phép, tôi hiểu điều này. Tuy nhiên hiện nay, pháp luật thay đổi liên tục nên tôi chưa kịp cập nhật”, bà Hằng nói, đồng thời thắc mắc về việc trong 10 năm hoạt động, bà không nhận được sự nhắc nhở, cảnh báo từ cơ quan quản lý nên đã không biết trường làm sai.

Trước câu hỏi liên quan đến giá trị của bằng cao đẳng cấp cho sinh viên trong giai đoạn 10 năm trường hoạt động khi chưa hoàn tất thủ tục giấy phép theo quy định, ông Lương Hải Bình, cán bộ pháp chế của nhà trường, cho biết đây là vấn đề “phức tạp”, phải chờ cơ quan quản lý thanh, kiểm tra mới có thể kết luận đúng sai.

Truớc đó, vào ngày 12/12, Bộ GD-ĐT cho biết, thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải chuyển đổi chương trình đào tạo và giấy phép hoạt động dạy nghề sang giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (nay là Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ GD-ĐT) chưa nhận được hồ sơ đề nghị của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London.

Bộ GD-ĐT cũng nhìn nhận các vấn đề tại Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London “phức tạp, liên quan đến nhiều pháp nhân”.

Vì vậy, Bộ GD-ĐT tiếp tục đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp thêm thông tin về các hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo, cấp văn bằng của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London để xác minh, làm rõ.

Bộ GD-ĐT cũng đang xem xét việc thành lập đoàn kiểm tra toàn diện các hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London theo phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

“Bộ sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có theo thẩm quyền, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người học trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành”, Bộ GD-ĐT khẳng định.