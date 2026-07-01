Theo đó, điểm sàn đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là 19 điểm (chưa nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có).

Đối với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội (HSA), điểm sàn được quy đổi tương đương sang thang điểm 30 là 19 điểm (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có).

Đối với các phương thức xét tuyển khác, Hội đồng tuyển sinh các đơn vị thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội thực hiện quy đổi tương đương và công bố theo đúng hướng dẫn và quy chế tuyển sinh hiện hành của ĐH Quốc gia Hà Nội và Bộ GD-ĐT.

Khuôn viên ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Ảnh: VNU

Căn cứ ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của ĐH Quốc gia Hà Nội và quy định của Bộ GD-ĐT đối với các nhóm ngành đào tạo giáo viên, pháp luật và sức khỏe, các đơn vị đào tạo sẽ công bố điểm ngưỡng theo từng ngành/chương trình đào tạo (song không thấp hơn mức quy định của ĐH Quốc gia Hà Nội và Bộ GD-ĐT).

Năm 2026, ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 21.380 chỉ tiêu đại học chính quy cho 166 ngành/chương trình đào tạo. Trong đó, khoảng hơn 17.000 sinh viên sẽ học tập tại Hòa Lạc.