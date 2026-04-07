Hôm nay (7/4), Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.
Hôm nay, Quốc hội khóa 16 tập trung hoàn thành công tác nhân sự khối Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội.
Đầu giờ sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng, Ủy ban.
Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Tiếp đó, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.
Bước tiếp theo là Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức vào sáng nay.
Sau khi bầu Chủ tịch nước, Quốc hội sẽ nghe đại diện Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 trình bày tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.
Quốc hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Quốc hội bầu Thủ tướng, Phó Chủ tịch nước
Đến buổi chiều, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.
Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu những nhân sự trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Tiếp đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ để Quốc hội biểu quyết.
Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức vào chiều nay.
Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau đó, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng trình Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính không tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 14 và không phải là đại biểu Quốc hội khóa 16.
Ở khối Chủ tịch nước, tham gia Trung ương khóa 14 có: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải. Cả 2 lãnh đạo này đều là đại biểu Quốc hội khóa 16.
Chính phủ hiện nay có 9 Phó Thủ tướng, trong đó có 2 Phó Thủ tướng trong Ban chấp hành Trung ương khóa 14 là bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giữ vai trò Bí thư Trung ương Đảng và là đại biểu Quốc hội khóa 16.
7 Phó Thủ tướng còn lại không tham gia Trung ương khóa 14, gồm các ông: Nguyễn Hòa Bình, Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính.
Những bộ trưởng, trưởng ngành trong Ban chấp hành Trung ương khóa 14 gồm: Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Các bộ trưởng, trưởng ngành này đều là đại biểu Quốc hội khóa 16.
Các bộ trưởng, trưởng ngành không tham gia Trung ương khóa 14 có: Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.
Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng và Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến cũng là ủy viên Trung ương khóa 14, đại biểu Quốc hội khóa 16.