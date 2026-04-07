Hôm nay, Quốc hội khóa 16 tập trung hoàn thành công tác nhân sự khối Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội.

Đầu giờ sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng, Ủy ban.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tiếp đó, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Bước tiếp theo là Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức vào sáng nay.

Sau khi bầu Chủ tịch nước, Quốc hội sẽ nghe đại diện Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 trình bày tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Quốc hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội bầu Thủ tướng, Phó Chủ tịch nước

Đến buổi chiều, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu những nhân sự trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tiếp đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ để Quốc hội biểu quyết.

Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức vào chiều nay.

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau đó, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng trình Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.