Trang bị kiến thức, kỹ năng số an toàn cho thế hệ trẻ

Ngày 3/4, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia – NCA phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 (Bộ Công an) và Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ GD&ĐT) chính thức phát động cuộc thi “Học sinh với An ninh mạng 2026” dành cho học sinh THCS trên toàn quốc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi "Học sinh với An ninh mạng 2026”.

Là hoạt động được sự bảo trợ của Bộ Công an và Bộ GD&ĐT, cuộc thi “Học sinh với An ninh mạng 2026” hướng tới mục tiêu trang bị kiến thức, kỹ năng số an toàn cho thế hệ trẻ, góp phần hình thành văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng và lan tỏa trách nhiệm bảo vệ trẻ em trong môi trường số.

Sự đồng hành của nhiều đơn vị, tổ chức như VietinBank, Save the Children, ChildFund Việt Nam, World Vision International Việt Nam, Plan International Việt Nam, Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng - VCSC, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - VACR, VNPT, Verichains, tổ chức Cánh Diều Việt Nam đã phần nào cho thấy sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng với việc kiến tạo “lá chắn tri thức” vững chắc cho thế hệ trẻ trên không gian số.

Phó Cục trưởng Cục A05 Đỗ Hồng Quân đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục an toàn thông tin, an ninh mạng cho học sinh; tăng cường lồng ghép nội dung này vào chương trình giảng dạy và các hoạt động ngoại khóa.

Phát biểu tại lễ phát động được tổ chức tại trường THCS Nguyễn Du (Đại Mỗ, Hà Nội) và có kết nối trực tuyến với 3 điểm cầu ở Lào Cai, Đà Nẵng, TP.HCM, đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục A05, Trưởng ban An ninh dữ liệu và Bảo vệ dữ liệu cá nhân của NCA nhận xét: Cuộc thi là một hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang trong quá trình chuyển đổi số, đặt ra những yêu cầu hết sức cấp bách cho tất cả các cơ quan, ban ngành, tổ chức trong việc bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển an toàn, lành mạnh trên môi trường mạng.

“Vai trò là đơn vị phối hợp chỉ đạo, triển khai, Cục A05 mong muốn thông qua cuộc thi góp phần hình thành “thế trận toàn dân” trên không gian mạng, trong đó nâng cao năng lực nhận thức, trang bị kỹ năng số cho học sinh - lực lượng sẽ trực tiếp tham gia bảo vệ an ninh mạng, chủ quyền số quốc gia trong tương lai, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số”, đại tá Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Sơn Hải đề nghị các em học sinh coi cuộc thi là cơ hội để trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng số quan trọng để trước hết là bảo vệ bản thân, là hành trang tham gia các hoạt động học tập, ứng dụng trong cuộc sống trên môi trường số.

Đồng quan điểm, đại diện Bộ GD&ĐT, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin Nguyễn Sơn Hải khẳng định: Một thế hệ công dân mạnh về năng lực số, sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm và sáng tạo chính là nền tảng quan trọng để Việt Nam phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Trong bối cảnh các nguy cơ, thách thức đối với trẻ em trên không gian mạng đã và đang không ngừng gia tăng cả về quy mô và mức độ, ông Nguyễn Sơn Hải cho rằng: "Bên cạnh các giải pháp về kỹ thuật, quản lý, một trong những yếu tố then chốt, có ý nghĩa quyết định là phải nâng cao nhận thức, kiến thức và năng lực sử dụng công nghệ của chính học sinh giúp các em không chỉ biết mà còn hiểu, phòng tránh và ứng xử đúng trong môi trường số".

Đánh giá rất cao sáng kiến tổ chức cuộc thi “Học sinh với An ninh mạng 2026”, ông Nguyễn Sơn Hải đánh giá cuộc thi không chỉ là một sân chơi trí tuệ mà còn là một hoạt động giáo dục sinh động, trực quan, giúp học sinh tiếp cận kiến thức, rèn luyện kỹ năng, nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh mạng thông qua trải nghiệm thực tế, Qua đó, góp phần hình thành cho các em năng lực sử dụng công nghệ an toàn, sử dụng công nghệ có trách nhiệm, đồng thời xây dựng môi trường số lành mạnh, văn minh trong nhà trường và xã hội.

Hình thức thi trực tuyến giúp học sinh cả nước thuận tiện tham gia

Theo đại diện Ban tổ chức, cuộc thi “Học sinh An ninh mạng 2026” có sự kế thừa và phát triển từ cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin” đã được tổ chức trong những năm trước, nhưng được mở rộng về quy mô, cập nhật về nội dung và phương thức tổ chức nhằm phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn.

Cụ thể, năm 2026, cuộc thi được triển khai với nhiều điểm mới theo hướng nâng cao chất lượng và mở rộng tác động xã hội. Về nội dung và phương thức, cuộc thi được cập nhật theo hướng bám sát thực tiễn, tập trung vào các tình huống, kỹ năng thiết yếu mà học sinh cần có khi tham gia môi trường mạng; đồng thời tổ chức hoàn toàn trên nền tảng trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh trên toàn quốc có thể tham gia một cách linh hoạt, hiệu quả.

Ngay sau lễ phát động, học sinh THCS trên toàn quốc tham gia thi trực tuyến vòng Sơ khảo kéo dài từ ngày 3/4 đến ngày 15/4 trên hệ thống của Ban tổ chức tại địa chỉ hsanm.vn, để có cơ hội tham gia vòng Chung khảo dự kiến diễn ra ngày 20/4.

Ngay sau lễ phát động, học sinh trường THCS Nguyễn Du (Đại Mỗ, Hà Nội) tham gia vòng Sơ khảo cuộc thi "Học sinh với An ninh mạng 2026".

Quy chế cuộc thi nêu rõ, mỗi thí sinh đăng ký một tài khoản và tham gia làm bài trên nền tảng thi trực tuyến. Đề thi gồm 24 câu hỏi trắc nghiệm, được xây dựng từ 8 nhóm chủ đề: Đạo đức, pháp luật trong môi trường mạng; kiến thức về tin học và an ninh mạng; phòng chống nội dung xấu trên mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân; nguy cơ từ tương tác có hại với người khác trên mạng; nguy cơ từ quảng cáo và tiêu dùng trên mạng; nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng; sử dụng mạng xã hội lành mạnh, an toàn; và sử dụng an toàn thiết bị di động. Thời gian làm bài của các thí sinh là 30 phút.

Một điểm nhấn của cuộc thi năm nay là cơ cấu giải thưởng lớn, với tổng cộng 111 giải dành cho cả tập thể và cá nhân. Cụ thể, hạng mục tập thể có 11 giải, gồm 5 giải cho các địa phương và 6 giải cho các trường học. Trong đó, khối địa phương có 2 giải Nhất và 3 giải Nhì; khối trường học có 2 giải Nhất và 4 giải Nhì. Ở hạng mục cá nhân, Ban Tổ chức dự kiến trao 100 giải, gồm 3 giải Nhất, 7 giải Nhì, 15 giải Ba và 75 giải Khuyến khích. Tổng kinh phí dự kiến dành cho hạng mục giải thưởng là 216 triệu đồng.