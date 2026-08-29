Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã tiếp nhận đơn tố cáo của người dân liên quan đến hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả và hàng xách tay tại cửa hàng S. cùng hoạt động nhập lậu hàng hóa của Công ty vận chuyển T.

Qua rà soát thông tin theo nội dung phản ánh, cơ quan chức năng phát hiện có 11 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm không đúng với Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đã được Cục An toàn thực phẩm cấp.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương kiểm tra hai đơn vị nêu trên về việc nhập khẩu, kinh doanh các mặt hàng này. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm hình sự, Cục An toàn thực phẩm đề nghị chuyển hồ sơ đến cơ quan công an xử lý theo quy định. Kết quả kiểm tra báo cáo về Cục trước ngày 15/9.

Song song đó, Cục An toàn thực phẩm phát văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đề nghị thông báo cho các sàn giao dịch thương mại điện tử cùng các gian hàng liên quan. Cơ quan quản lý yêu cầu dừng kinh doanh, gỡ bỏ toàn bộ thông tin đối với các sản phẩm liên quan.

Đối với Công ty TNHH Shopee, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu rà soát khẩn cấp hoạt động kinh doanh, giao dịch điện tử đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng. Các đơn vị chỉ được phép kinh doanh những sản phẩm đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc đã được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm.

Sàn thương mại điện tử này phải ngừng việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về 11 sản phẩm dưới đây và báo cáo kết quả trước ngày 10/9.