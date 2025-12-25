Chia sẻ tại Lễ vinh danh “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I - năm 2025 diễn ra vào chiều 24/12, bà Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường không thuốc lá.

Bà Hải cho biết, sử dụng thuốc lá đã và đang gây ra gánh nặng bệnh tật và tử vong sớm tại Việt Nam với hơn 100.000 ca tử vong do thuốc lá và 108 nghìn tỷ đồng chi phí y tế cùng thiệt hại lớn về kinh tế.

Bà Phan Thị Hải phát biểu tại buổi lễ.

Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người hút, khói thuốc còn làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, ung thư và bệnh hô hấp mạn tính ở những người xung quanh, đặc biệt tại nơi làm việc và các không gian công cộng.

“Thực trạng này cản trở các nỗ lực cải thiện sức khỏe cộng đồng cũng như việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến y tế”, bà Hải thông tin.

Theo bà Hải, việc đầu tư xây dựng môi trường không thuốc lá chính là đầu tư cho sức khỏe của nhân viên, giảm gánh nặng bệnh tật, nâng cao trải nghiệm của khách hàng và gia tăng giá trị bền vững của thương hiệu. Đây là chiến lược mang lại lợi ích kép, vừa bảo vệ cộng đồng vừa góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch quốc gia.

Sau hơn 10 năm triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, với sự ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Y tế, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội để triển khai đồng bộ nhiều hoạt động.

Theo đó, môi trường không khói thuốc từng bước được xây dựng và mở rộng tại nhiều cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng.

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, từ năm 2014 đến nay, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các hoạt động tuyên truyền hạn chế sử dụng thuốc lá trong đời sống gia đình và không gian văn hóa - du lịch.

Đại diện các khách sạn được vinh danh không thuốc lá. Ảnh: Phương Hoa

Một trong những điểm nhấn là việc xây dựng mô hình khách sạn không khói thuốc, được nhiều tỉnh, thành phố quan tâm triển khai như một giải pháp gắn y tế dự phòng với nâng cao chất lượng dịch vụ.

Các khách sạn đã phổ biến quy định phòng, chống tác hại của thuốc lá tới nhân viên và khách lưu trú thông qua nội quy, bảng thông báo, tờ rơi và hướng dẫn trực tiếp; ban hành quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên; yêu cầu nhân viên chủ động nhắc nhở khách không hút thuốc tại các khu vực sảnh, hành lang, phòng nghỉ, nhà hàng, phòng họp và không gian sinh hoạt chung.

Song song với đó, hệ thống biển báo “Cấm hút thuốc” được lắp đặt tại các vị trí dễ quan sát, cùng các chương trình đào tạo, tập huấn kỹ năng cho nhân viên về thực thi môi trường không khói thuốc.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, môi trường lưu trú được cải thiện rõ rệt. Kết quả "Điều tra tình hình sử dụng thuốc lá (PGATS 2024)" cho thấy, tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động tại khách sạn năm 2024 đã giảm 14,6% so với năm 2020.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng ban tổ chức cho biết, trong bối cảnh hậu Covid-19 du lịch thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh hơn, an toàn hơn và nhân văn hơn, các tiêu chí về môi trường, sức khỏe, chất lượng sống ngày càng trở thành yếu tố quyết định trong lựa chọn điểm đến của du khách quốc tế.

“Một khách sạn không thuốc lá hôm nay là câu chuyện tuân thủ quy định pháp luật và cũng là thước đo của văn minh dịch vụ, của năng lực quản trị và của trách nhiệm xã hội”, ông Vũ nhấn mạnh.