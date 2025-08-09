Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM công bố có 130 thí sinh trong đó đa phần có chứng chỉ IELTS đăng ký xét tuyển vào trường nhưng sẽ không được quy đổi điểm, do minh chứng không hợp lệ.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM quy đổi các chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT; TOEFL iTP, VSTEP như sau:

IELTS 4.5-7.0 được quy đổi thành 7,5-10 điểm.

TOEFL iBT từ 35-39 đến 94 trở đi được quy đổi thành 7,5 đến 10 điểm.

TOEFL iTP từ 466-482 đến 500 trở lên được quy đổi 7,5 đến 8,5 điểm.

VSTEP B1 được quy đổi 7,5 điểm; B2 được quy đổi 9 điểm.