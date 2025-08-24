Sáng nay 24/8, Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức nhập học trực tiếp cho khoảng 4.000 tân sinh viên.

Thí sinh tại buổi làm thủ tục nhập học ở Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: UET.

Qua thống kê sơ bộ, có 2.625 em có điểm xét tuyển từ 27 trở lên (tăng so với năm ngoái). Mức điểm của các thí sinh đã gồm điểm cộng (tối đa là 3), ở cả 3 phương thức là xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, dựa vào điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, điểm thi SAT.

Trong số này, có hơn 190 thí sinh chạm mức tuyệt đối 30/30 sau khi tính cả điểm cộng. Nếu không có điểm khuyến khích và ưu tiên, nhóm thí sinh này gồm các em đạt từ 27 điểm tổ hợp 3 môn thi tốt nghiệp trở lên, từ 98/150 điểm thi Đánh giá năng lực, hoặc SAT từ 1.440/1.600 trở lên.

GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội cho hay, tổng chỉ tiêu của trường là hơn 4.000, tăng hơn 1.000 so với năm ngoái nhưng điểm chuẩn ở tất cả chương trình đào tạo vẫn ở mức rất cao.

Điểm chuẩn vào các ngành của Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2025 từ 22,14 đến 28,19. Trong đó ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất.

GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội (áo xanh, chính giữa) và lãnh đạo các đơn vị chúc mừng tân sinh viên nhập học năm 2025. Ảnh: UET.

Năm nay, Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển 4.020 chỉ tiêu cho 20 ngành và chương trình đào tạo.

Mức học phí năm học 2025-2026 của trường dao động 34-40 triệu đồng tùy từng ngành, chương trình đào tạo.

Cụ thể, các ngành: Trí tuệ nhân tạo; Thiết kế công nghiệp và đồ họa; Công nghệ vật liệu và Vi điện tử; Khoa học và Kỹ thuật dữ liệu; Công nghệ kỹ thuật sinh học có học phí 34 triệu đồng. Các ngành/chương trình còn lại có học phí 40 triệu đồng.