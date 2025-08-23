Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2025.
Cụ thể, điểm chuẩn của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2025 như sau:
Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội lưu ý thí sinh mã phương thức như sau:
- Mã PTXT sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025: 100
- Mã PTXT kết quả thi đánh giá năng lực (HSA): 402
- Mã PTXT chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT: 410.
Nếu có thắc mắc về kết quả trúng tuyển, thí sinh liên hệ theo số Hotline: 0862415556.
Năm 2025 chứng kiến sự “lên ngôi” của các ngành khối sư phạm. Nhiều ngành có điểm chuẩn từ 27-28 trở lên, thậm chí một số ngành ở nhiều trường chạm mức điểm tuyệt đối 30/30.
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2025.