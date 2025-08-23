Cụ thể, điểm chuẩn của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2025 như sau:

Screenshot 2025 08 23 172305.png

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội lưu ý thí sinh mã phương thức như sau:

- Mã PTXT sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025: 100

- Mã PTXT kết quả thi đánh giá năng lực (HSA): 402

- Mã PTXT chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT: 410.

Nếu có thắc mắc về kết quả trúng tuyển, thí sinh liên hệ theo số Hotline: 0862415556.