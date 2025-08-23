Cụ thể, điểm chuẩn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 như sau:

Thí sinh tra cứu thông tin trúng tuyển tại địa chỉ https://daotaoajc.edu.vn/ vào mục “kết quả tuyển sinh” để tra cứu thông tin (Học viện chỉ đưa danh sách những thí sinh trúng tuyển).

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên cổng thông tin: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 24/8 đến trước 17h ngày 30/8.

Thí sinh chỉ nhận được Giấy báo nhập học sau khi đã hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học trực tiếp trên hệ thống của Bộ GD-ĐT.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho hay, thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học coi như từ chối nhập học.

Thủ tục nhập học trực tiếp tại Học viện vào ngày 7/9 gồm hồ sơ như trong Giấy báo nhập học yêu cầu và học phí tạm thu kỳ I năm học 2025 - 2026 như sau:

* Học phí các ngành, chuyên ngành hệ chuẩn: 571.000 đồng/tín chỉ, tạm thu học kỳ I năm học 2025 – 2026 (20 tín chỉ) là 11.420.000 đồng.

* Học phí các ngành, chuyên ngành đạt kiểm định: Quảng cáo, Quan hệ công chúng chuyên nghiệp, Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế, Thông tin đối ngoại, Ngôn ngữ Anh, Xã hội học, Biên tập xuất bản (dự kiến) 1.040.000 đồng/tín chỉ, tạm thu học kỳ I năm học 2025 — 2026 (18 tín chỉ) là 18.720.000 đồng.

* Các ngành/chuyên ngành Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Kinh tế chính trị, Tư tưởng Hồ Chí Minh được miễn học phí.