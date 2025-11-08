Vừa qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ công tác nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội về đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội 14 của Đảng.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc nhằm tổ chức hiệu quả, lan tỏa sâu rộng tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng.

Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ đạo nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội về đại hội đảng bộ các cấp, từ 15/10-6/11, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng được các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai nghiêm túc, khẩn trương, đồng bộ và đạt kết quả tích cực.

Cụ thể, tổng số hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân là 3.908, với số lượng ý kiến góp ý là 127.584. Số lượng ý kiến góp ý thông qua ứng dụng VneID là 2.131.376. Số lượng ý kiến góp ý bằng văn bản thông qua hệ thống thư, báo là 1.722. Số lượng ý kiến góp ý thông qua hệ thống lấy ý kiến trực tuyến của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương là 240.583.

Tổng số lượng ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng là 2.501.265.

Dự thảo Báo cáo chính trị 1.169.638 ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam 792.533 ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng 538.572 ý kiến góp ý Ý kiến khác 522 ý kiến góp ý

Kỳ vọng vào tinh thần đổi mới, khoa học và cầu thị

Theo Ban Chỉ đạo nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội về đại hội đảng bộ các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân đều thống nhất cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, đánh giá dự thảo được chuẩn bị công phu, toàn diện, phản ánh đúng thực tiễn, có tầm nhìn và tính khái quát cao.

Dư luận nhân dân đánh giá cao tinh thần đổi mới trong việc tích hợp 3 văn kiện quan trọng thành báo cáo chính trị, thể hiện tư duy đổi mới, khoa học, thiết thực; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ dàng nắm bắt toàn diện tình hình đất nước, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, việc tích hợp 3 văn kiện cũng tạo điều kiện thuận lợi cho thảo luận, đóng góp ý kiến, nâng cao chất lượng văn kiện trình Đại hội.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến tập trung đóng góp vào những nhóm nội dung lớn, có chiều sâu và tính thực tiễn cao.

Qua các ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện đã thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần đổi mới, khoa học và cầu thị trong quá trình chuẩn bị văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng.

Ban Chỉ đạo cho biết thời gian tới, nội dung các dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, bảo đảm nhân dân được tiếp cận đầy đủ, có cơ sở tham gia góp ý; mở rộng, đa dạng hóa hình thức lấy ý kiến, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài nước, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thể đóng góp ý kiến vào công việc trọng đại của Đảng và đất nước.

Ban Chỉ đạo sẽ tập trung tổng hợp khách quan, đầy đủ các ý kiến góp ý, chú trọng những đề xuất có giá trị lý luận, thực tiễn, sáng tạo, góp phần hoàn thiện tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước.