Trước phản ánh về suất ăn không bảo đảm an toàn tại một số trường ở TPHCM, Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương triển khai biện pháp bảo vệ sức khỏe và quyền lợi học sinh.

Cụ thể, đối với các trường có phản ánh liên quan đến bữa ăn học đường, phải tạm dừng ngay việc sử dụng dịch vụ của đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn chế biến sẵn đang bị phụ huynh, báo chí phản ánh. Đồng thời, các trường khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác minh nội dung phản ánh và chấn chỉnh kịp thời.

Các cơ sở giáo dục chỉ được tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Thịt bẩn tuồn vào trường học ở TPHCM. Ảnh: Chụp màn hình từ báo Dân Việt

Sở GD-ĐT yêu cầu các trường báo cáo khẩn về Sở (qua Phòng Học sinh - sinh viên) và UBND phường, xã, đặc khu (đối với trường mầm non, tiểu học, THCS); đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Việc báo cáo được thực hiện cả bằng văn bản và trực tuyến.

Trong thời gian tạm dừng dịch vụ của đơn vị cung cấp suất ăn, các trường phải xây dựng phương án quản lý bữa ăn bán trú phù hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu rà soát, báo cáo toàn diện việc tổ chức và cung cấp bữa ăn học đường tại các cơ sở giáo dục. Trong đó, nhà trường cần tập trung tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất; phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung cấp để kịp thời phát hiện, xử lý các dấu hiệu mất an toàn thực phẩm.

Các trường phải rà soát đầy đủ hồ sơ pháp lý của đơn vị cung cấp, đồng thời kiểm tra quy trình cung ứng, vận chuyển, giao nhận và chất lượng suất ăn thực tế; không chỉ căn cứ theo hồ sơ mà phải giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện.

Ngoài ra, nhà trường cần báo cáo đầy đủ, trung thực các thông tin liên quan đến đơn vị cung cấp suất ăn như: tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, người liên hệ, hình thức cung cấp, số lượng suất ăn/ngày, thời gian giao nhận và loại hình tổ chức bữa ăn bán trú.