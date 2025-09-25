Ngày 25/9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ sự kiện Smart Banking 2025 với chủ đề “Đột phá chuyển đổi số ngành ngân hàng: Dữ liệu là nền tảng, khách hàng là trung tâm”, phần thi thực chiến của diễn tập chủ động phòng thủ trên không gian mạng - DF Cyber Defense 2025 đã được tổ chức.

Khác với những năm trước, diễn tập năm nay được thiết kế với 2 phần thi riêng biệt, gồm phần thi trực tuyến đã diễn ra ngày 21/9 và phần thi thực chiến kéo dài trong khoảng 3 tiếng sáng ngày 25/9.

Là một hoạt động được Cục CNTT - Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp cùng cơ quan chức năng và IEC tổ chức thường niên, diễn tập DF Cyber Defense đã và đang tạo một sân chơi mô phỏng chân thực các tình huống thực tế mà ở đó, các đội chuyên gia an toàn, an ninh mạng của các đơn vị tham dự đều có thể phát huy được tối đa năng lực “tấn công” và “phòng thủ” của mình. Từ đó, nâng cao khả năng phối hợp, rút ngắn thời gian xử lý sự cố.

Qua diễn tập, các chuyên gia an toàn, an ninh mạng ngành tài chính, ngân hàng cũng nâng cao hơn nhận thức, kiến thức và kỹ năng an toàn thông tin trên không gian mạng; đồng thời, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, năng lực cộng tác trên không gian mạng.

Với DF Cyber Defense 2025, Ban tổ chức ghi nhận 53 đơn vị tham gia gồm các ngân hàng, tổ chức tài chính và các doanh nghiệp lớn, quy tụ hơn 200 chuyên gia an toàn, an ninh mạng. Khác với những năm trước, diễn tập năm nay được thiết kế với 2 phần thi riêng biệt, gồm phần thi trực tuyến đã diễn ra ngày 21/9 và phần thi thực chiến kéo dài trong khoảng 3 tiếng sáng ngày 25/9. CyberJutsu Academy là đơn vị đồng hành chuyên môn của diễn tập năm nay.

Ông Đoàn Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục CNTT, Ngân hàng Nhà nước phát biểu khai mạc phần thi thực chiến của DF Cyber Defense 2025.

Trong phát biểu khai mạc phần thi thực chiến của diễn tập DF Cyber Defense 2025, ông Đoàn Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục CNTT, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, trong những năm vừa qua, hệ thống ngân hàng, tài chính trong nước đã có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt, nhất là trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số.

Ngành ngân hàng, tài chính đã có sự thay đổi nhanh chóng, thúc đẩy hệ thống phát triển, tiệm cận với các quốc gia phát triển trong khu vực, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hưởng lợi, góp phần đưa nền kinh tế đất nước đi lên.

Tuy nhiên, cũng trong thời gian qua, tình hình an toàn thông tin có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo trên không gian mạng toàn cầu. Các cuộc tấn công mạng không chỉ là mối đe dọa đến tình hình chính trị, an ninh quốc gia mà còn luôn là mối đe dọa thường trực tới hoạt động của mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nơi được coi là huyết mạch của nền kinh tế quốc gia.

Ông Đoàn Thanh Hải cũng nhấn mạnh: Đối phó kịp thời với sự cố một cách nhanh chóng giúp tổ chức giảm thiểu sự thiệt hại, hạn chế các lỗ hổng, ngăn chặn mã độc tấn công, phục hồi lại các quy trình dịch vụ một cách nhanh nhất và giảm thiểu rủi ro an ninh, an toàn thông tin mà các sự cố trong tương lai gây ra.

“Tổ chức diễn tập thường xuyên giúp tăng cường năng lực tổ chức ứng phó sự cố cho các tổ chức, đồng thời giúp cho tổ chức có thể chuyển từ biện pháp phòng vệ thụ động sang tích cực chủ động phát hiện và xử lý sớm các nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin mạng, đảm bảo việc phát hiện sớm những nguy cơ, mối đe dọa và nâng cao năng lực bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng của lĩnh vực tài chính, ngân hàng”, ông Đoàn Thanh Hải nêu quan điểm.

Ông Đoàn Thanh Hải tin tưởng rằng, với sự tham gia, đồng hành của các chuyên gia, kỹ sư đến từ các tổ chức hàng đầu trong ngành tài chính, ngân hàng, diễn tập năm nay sẽ mang lại nhiều kinh nghiệm quý giá cho tất cả các thành viên tham dự, góp phần nâng cao khả năng phát hiện, phản ứng nhanh, xử lý kịp thời trước các nguy cơ tấn công từ không gian mạng, bảo đảm an toàn an ninh mạng cho các hệ thống thông tin quan trọng của tổ chức.

Ông Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện của A05, Trưởng ban An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân của NCA nhấn mạnh: Việc chủ động quản trị rủi ro, sẵn sàng ứng phó là yêu cầu bắt buộc và không thể trì hoãn.

Trao đổi tại sự kiện, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - A05 (Bộ Công an), Trưởng ban An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - NCA nhận định: DF Cyber Defense 2025 là một cuộc diễn tập thực chiến, nơi kiểm nghiệm năng lực bảo vệ huyết mạch tài chính quốc gia.

“Ngành ngân hàng giữ vai trò then chốt trong nền kinh tế số. Mỗi giao dịch, mỗi dữ liệu khách hàng đều chứa đựng niềm tin và giá trị đặc biệt. Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi, an ninh mạng với ngành ngân hàng không chỉ là bảo vệ hệ thống mà còn là bảo vệ niềm tin của xã hội, bảo đảm sự an toàn và ổn định của quốc gia. Do đó, việc chủ động quản trị rủi ro, sẵn sàng ứng phó là yêu cầu bắt buộc và không thể trì hoãn”, ông Nguyễn Hồng Quân cho hay.

Đại diện NCA cho rằng, điểm nhấn của DF Cyber Defense 2025 chính là yếu tố thực chiến, các đội trực tiếp đối mặt với các kịch bản thực tế, giống như đang xử lý một cuộc tấn công mạng thực sự. Đây là cơ hội quý báu để các chuyên gia an ninh mạng ngành tài chính, ngân hàng rèn luyện năng lực ứng phó, nâng cao bản lĩnh và đặc biệt thử thách chủ động phối hợp và tính sẵn sàng.

“Thông qua diễn tập, các đội tham gia không chỉ nâng cao khả năng phòng thủ của từng tổ chức, mà còn kết nối được sức mạnh tập thể của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ và hệ thống ngân hàng, cùng chung tay tạo lá chắn vững chắc cho không gian mạng”, đại diện NCA chia sẻ.