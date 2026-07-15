Bộ GD-ĐT cho biết, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là 1.241.914, song chỉ khoảng gần 1.200.000 thí sinh dự thi).

Tính đến hết ngày 14/7, hạn đăng ký xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT, có 874.811 thí sinh đã nhập nguyện vọng. Năm ngoái con số này là 849.544 thí sinh.

Như vậy, có khoảng hơn 325.000 thí sinh đã không đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2026.

Cũng theo thống kê của Bộ GD-ĐT, tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2026 là 7.180.860 (năm ngoái là 7.615.560). Theo đó, mỗi thí sinh đăng ký trung bình 8,21 nguyện vọng (năm ngoái trung bình 8,96 nguyện vọng).

Bộ GD-ĐT cho biết thêm, số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM là 467.590 em, với số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành này là 2.368.179.

Số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành học thuộc danh mục được hưởng học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ là 331.693, với số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển là 1.291.839.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Tuấn Hùng

Tất cả các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh vào cơ sở đào tạo sẽ được xử lý trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm điều kiện trúng tuyển.

Từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Các thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển phải phối hợp với các điểm tiếp nhận rà soát thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ.

Các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.

Tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả diện tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên Hệ thống trước 17h ngày 21/8.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc làm thủ tục nhập học trước ngày 13/8; đồng thời không được kết thúc việc xác nhận nhập học hoặc nhập học trước 17h ngày 21/8.

Ở mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì không giới hạn như các năm trước. Các cơ sở đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng từ 1 đến 5; các trường khối Quốc phòng, Công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.