Theo hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 của Bộ GD-ĐT, từ ngày 4/8 đến 17h ngày 9/8, các cơ sở đào tạo sẽ xét tuyển theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký, đồng thời xử lý dữ liệu trên Hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất mà mỗi thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Các cơ sở đào tạo sẽ công bố kết quả điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.

Trước đó, sau khi hết thời hạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển (vào 17h ngày 14/7), từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Các thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển phải phối hợp với các điểm tiếp nhận rà soát thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ của thí sinh (nếu có).

Tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả diện tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên Hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17h ngày 21/8.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc làm thủ tục nhập học trước ngày 13/8; đồng thời không được kết thúc việc xác nhận nhập học hoặc nhập học trước 17h ngày 21/8.

Điểm chuẩn các trường đại học năm 2026 sẽ được công bố trước 17h ngày 13/8. Ảnh: Nguyễn Huy

Theo kế hoạch, từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Trong thời gian này, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần.

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, điều kiện đăng ký xét tuyển đại học ở tất cả các phương thức là có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (hoặc Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30, không tính điểm ưu tiên, điểm cộng; không áp dụng với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT.

Ở mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì không giới hạn như các năm trước. Các cơ sở đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng từ 1 đến 5; các trường khối Quốc phòng, Công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Thí sinh có thể xem tương quan mức điểm, vị trí mà mình đạt được nếu xét theo các tổ hợp so với mặt bằng chung cả nước tại đây.

Tất cả các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh vào cơ sở đào tạo sẽ được xử lý trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm điều kiện trúng tuyển.

Các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo giáo viên, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật cần căn cứ vào ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do các cơ sở đào tạo công bố để điều chỉnh nguyện vọng (các cơ sở cập nhật ngưỡng đầu vào trước 17h ngày 10/7).