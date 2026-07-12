Ông Phùng Quán, chuyên gia tư vấn tuyển sinh, hiện công tác tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM), cho rằng phổ điểm năm nay cho thấy nhiều tín hiệu quan trọng có thể tác động trực tiếp đến điểm chuẩn đại học.

Khối D01 xuất hiện "vùng nóng" 22-24 điểm

Theo ông Quán, tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) vẫn giữ được khả năng phân loại tốt. Trên phạm vi cả nước, số lượng thí sinh giảm khá nhanh sau mốc 23 điểm và đặc biệt thưa dần từ 25 điểm trở lên. Ngay cả tại Hà Nội và TPHCM - hai địa phương có lượng thí sinh đông nhất - nhóm đạt từ 26 điểm trở lên chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Điều này cho thấy ngưỡng 26-27 điểm vẫn thuộc nhóm học sinh xuất sắc.

Đáng chú ý nhất là khoảng điểm từ 22-24. Đây là vùng tập trung đông thí sinh nhất và được xem là "điểm nóng" của mùa tuyển sinh năm nay.

Theo dự báo, các ngành như Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Luật, Quan hệ quốc tế, Báo chí, Truyền thông, Ngôn ngữ sẽ có mức độ cạnh tranh cao nhất ở khoảng điểm này.

Ở nhóm từ 25 điểm trở lên, số lượng thí sinh giảm khá mạnh theo từng nấc điểm. Điều này giúp các trường có khả năng phân loại tốt hơn, đồng thời hạn chế tình trạng quá nhiều thí sinh bằng điểm như những năm trước.

Điểm chuẩn nhiều ngành, nhiều trường có thể tăng 0,25-0,5 điểm

Ông Quán nhận định, nhóm ngành có điểm chuẩn khoảng 20-22 điểm nhiều khả năng không biến động đáng kể vì nguồn tuyển gần như tương đương năm trước.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Tuấn Hùng

Trong khi đó, nhóm ngành lấy từ 22-24 điểm sẽ chịu áp lực cạnh tranh lớn nhất do tập trung đông thí sinh. Điểm chuẩn ở nhóm này có thể tăng khoảng 0,25-0,5 điểm, tùy từng ngành và từng trường.

Đối với nhóm ngành có điểm chuẩn khoảng 24-25 điểm, điểm chuẩn cũng có khả năng tăng nhưng không đột biến do số lượng thí sinh đạt từ 25 điểm trở lên giảm khá nhanh.

Riêng các ngành vốn có điểm chuẩn trên 26 điểm như Kinh doanh quốc tế, Logistics, Marketing, Truyền thông, Luật tại các trường tốp đầu phía Nam vẫn duy trì mức cạnh tranh rất cao. Tuy nhiên, dư địa tăng điểm chuẩn không lớn bởi nguồn thí sinh đạt điểm rất cao năm nay không nhiều.

Theo ông Quán, biến động này sẽ thể hiện rõ nhất ở các trường sử dụng chủ yếu điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển như Trường ĐH Mở TPHCM, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Đại học Cần Thơ, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Trường ĐH Sài Gòn... Các ngành "hot" tại những trường này có thể tăng nhẹ điểm chuẩn, song khó xuất hiện đợt tăng mạnh trên diện rộng.

Ngược lại, các trường thành viên ĐH Quốc gia TPHCM được dự báo ít chịu tác động hơn vì áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp. Trong đó, điểm thi tốt nghiệp THPT chỉ là một thành tố trong tổng điểm xét tuyển, bên cạnh kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực, học lực THPT, chứng chỉ ngoại ngữ và các tiêu chí khác.

Điểm chuẩn các trường thuộc ĐH Quốc gia TPHCM không biến động

Đối với tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), ông Quán đánh giá mặt bằng điểm gần như tương đương năm 2025.

Mặc dù điểm Toán và Hóa học đều tăng, mức giảm của môn Vật lý gần như bù trừ hoàn toàn, khiến tổng điểm tổ hợp không có nhiều thay đổi.

Tuy nhiên, phổ điểm đã có sự dịch chuyển đáng chú ý khi số lượng thí sinh đạt mức điểm khá tăng lên, trong khi nhóm đạt từ 29-30 điểm giảm rõ rệt.

Điều này đồng nghĩa A00 không phải là tổ hợp có xu hướng tăng điểm chuẩn. Mặt bằng chung được dự báo ổn định, thậm chí áp lực cạnh tranh ở nhóm ngành tốp đầu có thể giảm nhẹ do số lượng thí sinh đạt điểm tuyệt đối và cận tuyệt đối giảm đáng kể.

Trong khi đó, A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) là tổ hợp chịu tác động rõ nhất từ phổ điểm năm nay. Cả Vật lý và Tiếng Anh đều giảm điểm, trong khi mức tăng của môn Toán không đủ bù lại. Kết quả là điểm trung bình của toàn tổ hợp giảm khoảng 0,46 điểm so với năm trước.

Từ diễn biến này, ông Quán dự báo các trường sử dụng chủ yếu kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ chịu tác động khá rõ.

Đối với A00, điểm chuẩn nhiều khả năng giữ ổn định hoặc chỉ dao động trong khoảng ±0,25 điểm. Một số ngành có điểm chuẩn rất cao thậm chí có thể giảm nhẹ do lượng thí sinh đạt điểm tuyệt đối và cận tuyệt đối giảm.

Trong khi đó, A01 được dự báo sẽ giảm phổ biến từ 0,25-0,75 điểm, đặc biệt ở các ngành kỹ thuật, công nghệ và kinh tế sử dụng tổ hợp này làm phương thức xét tuyển chính.

Tuy nhiên, tương tự khối D01, mức giảm này sẽ không diễn ra mạnh tại các trường thành viên ĐHQG TPHCM như Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Công nghệ Thông tin hay Trường ĐH Kinh tế - Luật do các trường đều áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp, làm giảm đáng kể tác động từ biến động của điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo ông Quán, với phổ điểm hiện nay, thí sinh đạt 22-24 điểm nên xây dựng nguyện vọng theo nhiều tầng để hạn chế rủi ro. Nhóm từ 24,5 điểm trở lên có nhiều cơ hội trúng tuyển vào các trường khá và tốp trên ở khu vực phía Nam, trong khi những thí sinh đạt từ 26 điểm trở lên vẫn nắm lợi thế rõ rệt khi đăng ký vào các ngành kinh tế, luật, truyền thông và ngôn ngữ của các trường hàng đầu.