Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sáng nay tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị có sự tham gia của 584 đại biểu.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhắc đến ý nghĩa lịch sử của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên vào ngày 6/1/1946, khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn những đại diện tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào chủ nhật, ngày 15/3. Theo bà, công tác thông tin tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Nhật

Trong bối cảnh công tác tuyên truyền đặt ra nhiều yêu cầu mới, đặc biệt là sự phát triển nhanh của môi trường số, mạng xã hội cùng với nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch, tin giả, xuyên tạc, chống phá, bà Thanh lưu ý công tác tuyên truyền phải được chuẩn bị sớm, triển khai bài bản, thống nhất về nội dung, linh hoạt về phương thức và chủ động trong định hướng dư luận cũng như đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái.

Bà đề nghị báo chí và các đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền bám sát định hướng của Đảng, Nhà nước.

Yêu cầu được bà Thanh nhấn mạnh là bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, có trọng tâm trọng điểm, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Vừa qua, sau hội nghị hiệp thương lần 2 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các địa phương đã kịp thời lấy ý kiến cử tri ở nơi cư trú với các nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Một định hướng quan trọng khác là tăng cường tuyên truyền quyền và nghĩa vụ của công dân, khơi dậy không khí phấn khởi, tin tưởng, khuyến khích cử tri tích cực tham gia bầu cử, bảo đảm tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

Bên cạnh đó, theo bà Thanh, vai trò của báo chí, truyền thông đa nền tảng, hệ thống thông tin cơ sở, truyền thông số và mạng xã hội cần được phát huy để mở rộng độ phủ thông tin, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt quan tâm tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

Báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại về bầu cử, giới thiệu với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế về không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật của cuộc bầu cử.

Mặt khác, bà Thanh lưu ý phải chủ động và kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí và các lực lượng làm công tác tuyên truyền, bảo đảm thông tin thống nhất, xuyên suốt, đồng bộ và hiệu quả.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động, sáng tạo của đội ngũ những người làm công tác báo chí, thông tin, tuyên truyền trong cả nước, bà Lâm Thị Phương Thanh tin tưởng công tác tuyên truyền sẽ đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội giới thiệu về quy trình bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, những vấn đề cần quan tâm lưu ý trong thông tin, tuyên truyền, nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương định hướng thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử.